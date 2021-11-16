  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Uber зупиняє роботу популярного сервісу в Києві

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві закривається сервіс Uber Shuttle - Uber зупиняє роботу популярного сервісу в Києві
    У Києві закривається сервіс Uber Shuttle
    фото: flickr/Elliott Brown

    Uber Shuttle припинить роботу у столиці вже 19 листопада

    Компанія Uber оголосила про зупинку роботи сервісу Uber Shuttle в Києві з 19 листопада. Клієнтам пообіцяли повернути невикористані гроші. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «Після 2,5 років роботи Uber Shuttle ми прийняли нелегке рішення зупинити роботу цього сервісу з 19 листопада», – йдеться в повідомленні.

    У компанії пообіцяли повернути невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних на 19 листопада. Повернення коштів відбуватиметься на карту, з якої було здійснено покупку.

    Пакети Shuttle, куплені за готівку, повертатимуться у вигляді кредитів Uber, які можуть бути використані у будь-якому сервісі компанії в Україні.

    При цьому в Uber заявили, що інші сервіси – UberX та Uber Comfort – продовжать працювати у Києві.

    Uber Shuttle почав працювати у Києві у травні 2019 року. Сервіс дозволяє заощаджувати на поїздках за рахунок групового пересування мікроавтобусами компанії.

    До слова, в Україні стрімко ростуть ціни на таксі. Вони суттєво зросли ще навесні, а з приходом осінніх холодів можуть злетіти ще на 20%.

    Теги: таксі Київ гроші ціни Uber
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Uber зупиняє роботу популярного сервісу в Києві