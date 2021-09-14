Нацкомісія з цінних паперів оновила перелік сумнівних інвестпроєктів
Комісія закликає громадян бути обачними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти
На сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку оновили перелік сумнівних інвестиційних проєктів.
Зокрема, до переліку додали наступні проєкти:
- PrimoTrade – https://primotrade.co/
- Kiplar – https://kiplar.com/
- LegacyFX – https://int.legacyfx.com/ru/ https://www.legacyfx.by/
- TopTrade Group – https://toptrade.group/ru/
- Alpha Portfolio Management Ltd – https://www.alphaportfolioltd.com/
- MaxiPlus – https://maxiplus.trade/ru/ https://maxiplus.cc/
- TeleTrade – https://teletrade.com.ua.
Перелік проєктів наведений у розділі «Захист прав інвесторів» за посиланням.
У регуляторі закликали українців бути обачними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.
Раніше Нацкомісія з цінних паперів у рамках моніторингу скам-проєктів поповнила список ще 6 сумнівними фінансовими проєктами. Так, у рамках систематичного моніторингу сумнівних фінансових проєктів («скам-проєктів») влітку комісія додала до відповідного переліку NPBFX, GERCHIK & CO, WANT. BROKER, GoldenStanley, KIEXO, TrustMacquarieCapital.
Комісія також звернулася до провайдера з проханням заблокувати вебсторінки фіктивних інвестиційних проєктів, яким вони надають послуги хостингу.
До слова, Україна легалізує криптовалюту. Рада прийняла закон у другому читанні.
Також в Україні вперше запустили мобільний додаток для торгівлі цінними паперами. Застосунок дозволяє купувати та продавати цінні папери у режимі реального часу з усіх мобільних пристроїв.
Крім того, Рада вирішила захистити права інвесторів незавершеного будівництва. Закон прийнято у першому читанні. Законопроєкт унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво.