  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Нацкомісія з цінних паперів оновила перелік сумнівних інвестпроєктів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перелік сумнівних проєктів наведений в розділі &laquo;Захист прав інвесторів&raquo; - Нацкомісія з цінних паперів оновила перелік сумнівних інвестпроєктів
    Перелік сумнівних проєктів наведений в розділі «Захист прав інвесторів»
    фото з відкритих джерел

    Комісія закликає громадян бути обачними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти

    На сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку оновили перелік сумнівних інвестиційних проєктів.

    Зокрема, до переліку додали наступні проєкти:

    Перелік проєктів наведений у розділі «Захист прав інвесторів» за посиланням.

    У регуляторі закликали українців бути обачними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.

    Раніше Нацкомісія з цінних паперів у рамках моніторингу скам-проєктів поповнила список ще 6 сумнівними фінансовими проєктами. Так, у рамках систематичного моніторингу сумнівних фінансових проєктів («скам-проєктів») влітку комісія додала до відповідного переліку NPBFX, GERCHIK & CO, WANT. BROKER, GoldenStanley, KIEXO, TrustMacquarieCapital.

    Комісія також звернулася до провайдера з проханням заблокувати вебсторінки фіктивних інвестиційних проєктів, яким вони надають послуги хостингу.

    До слова, Україна легалізує криптовалюту. Рада прийняла закон у другому читанні.

    Також в Україні вперше запустили мобільний додаток для торгівлі цінними паперами. Застосунок дозволяє купувати та продавати цінні папери у режимі реального часу з усіх мобільних пристроїв.

    Крім того, Рада вирішила захистити права інвесторів незавершеного будівництва. Закон прийнято у першому читанні. Законопроєкт унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво.

    Теги: економіка інвестиції гроші бізнес Україна фінанси послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нацкомісія з цінних паперів оновила перелік сумнівних інвестпроєктів