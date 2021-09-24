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    Санкції проти РФ і «Північного потоку – 2»: Палата представників США прийняла проєкт оборонного бюджету

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    Палата представників США прийняла проєкт оборонного бюджету майже на $780 млрд - Санкції проти РФ і «Північного потоку – 2»: Палата представників США прийняла проєкт оборонного бюджету
    Палата представників США прийняла проєкт оборонного бюджету майже на $780 млрд
    Фото з відкритих джерел

    У новий оборонний бюджет були включені ряд поправок, що стосуються Росії

    Палата представників США прийняла проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який починається з 1 жовтня, на $778 млрд. Трансляцію засідання вів телеканал C-SPAN.

    Проєкт був прийнятий 316 голосами за і 113 проти.

    У новий оборонний бюджет були включені ряд поправок, що стосуються Росії. Адміністрація президента США Джо Байдена запросила навесні у Конгресу $753 млрд на оборонні потреби. В рамках консультацій дана сума була збільшена.

    У документ включено поправки, які передбачають розширення обмежень проти суверенного боргу Росії.

    Крім цього, конгресмени схвалили ініціативу про санкції проти ряду офіційних осіб Росії, а також про нові заходи щодо газопроводу «Північний потік – 2».

    Крім цього, законопроєкт передбачає надання 300 млн доларів безпекової допомоги Україні, а також пропонує збільшити присутність американських військ на східному фланзі НАТО – у Польщі, Румунії та Балтійських країнах.

    Для остаточного затвердження потрібно, щоб проєкт з таким самим змістом ухвалили в Сенаті. Закон вступає в силу після підписання президентом США.

    Додамо, що Конгрес США може збільшити розмір військової допомоги Україні до $300 млн.

    Нагадаємо, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.

    У відповідь прессекретар президента Росії заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий.

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    Теги: США санкції бюджет Держдепартамент США
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    Санкції проти РФ і «Північного потоку – 2»: Палата представників США прийняла проєкт оборонного бюджету