Нафтогаз створює найбільшу в Україні базу геологічних даних

У системі зберігатиметься інформація про ліцензійні ділянки, родовища, свердловини, їх будову та структур

У межах діджиталізації спеціалісти дивізіону «Нафтогаз Розвідка і Видобування» запустили в роботу програмне забезпечення для управління геолого-промисловими даними. Запуск цієї програми – це початок створення найбільшої в Україні цифрової бази геологічних даних.

В систему вже внесено дані 43 родовищ та понад 1 200 свердловин західного регіону. Загалом планується оцифрувати дані про понад 200 нафтогазових ділянок і 5 300 свердловин, які експлуатує дивізіон «Нафтогаз Розвідка та Видобування».

«Ми послідовно діджиталізуємо наші операційні процеси. У 2020 році в Харкові розпочав роботу наш центр 3D-моделювання. Наразі впроваджуємо ще один проєкт, який дозволить консолідувати у цифровому середовищі величезний масив геологічних даних. На цей момент ми вже оцифрували історію західного регіону, попереду опрацювання інформації по Дніпровсько-Донецької западині. Детальний аналіз геологічних даних і 3D моделювання родовищ – це наші інструменти підвищення ефективності процесів і прийняття управлінських рішень в межах реалізації стратегії нарощення ресурсної бази», – зазначив Олександр Романюк, директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка і Видобування».

База даних формується на основі програмного забезпечення ProSource міжнародної компанії Schlumberger. Проєкт триватиме 5 років. Він включатиме етап нарощування масиву даних в системі шляхом оцифровки архівних матеріалів. Крім того, база даних інтегрується з іншими системами Групи Нафтогаз. Тобто геологічна інформація потраплятиме в систему автоматично з інших програмних продуктів.

У системі зберігатиметься: