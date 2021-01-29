Нафтогаз створює найбільшу в Україні базу геологічних даних
У системі зберігатиметься інформація про ліцензійні ділянки, родовища, свердловини, їх будову та структур
У межах діджиталізації спеціалісти дивізіону «Нафтогаз Розвідка і Видобування» запустили в роботу програмне забезпечення для управління геолого-промисловими даними. Запуск цієї програми – це початок створення найбільшої в Україні цифрової бази геологічних даних.
В систему вже внесено дані 43 родовищ та понад 1 200 свердловин західного регіону. Загалом планується оцифрувати дані про понад 200 нафтогазових ділянок і 5 300 свердловин, які експлуатує дивізіон «Нафтогаз Розвідка та Видобування».
«Ми послідовно діджиталізуємо наші операційні процеси. У 2020 році в Харкові розпочав роботу наш центр 3D-моделювання. Наразі впроваджуємо ще один проєкт, який дозволить консолідувати у цифровому середовищі величезний масив геологічних даних. На цей момент ми вже оцифрували історію західного регіону, попереду опрацювання інформації по Дніпровсько-Донецької западині. Детальний аналіз геологічних даних і 3D моделювання родовищ – це наші інструменти підвищення ефективності процесів і прийняття управлінських рішень в межах реалізації стратегії нарощення ресурсної бази», – зазначив Олександр Романюк, директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка і Видобування».
База даних формується на основі програмного забезпечення ProSource міжнародної компанії Schlumberger. Проєкт триватиме 5 років. Він включатиме етап нарощування масиву даних в системі шляхом оцифровки архівних матеріалів. Крім того, база даних інтегрується з іншими системами Групи Нафтогаз. Тобто геологічна інформація потраплятиме в систему автоматично з інших програмних продуктів.
У системі зберігатиметься:
- геологічна інформація, а саме інформація про ліцензійні ділянки, родовища, свердловини, їх будову та структуру;
- скан-образи, результати геофізичних досліджень свердловин;
- інформація про проведені сейсмічні дослідження, профілі свердловин;
- обсяг видобутку газу, нафти, конденсату, води, результати капітальних ремонтів свердловин;
- 3D-моделі родовищ;
- аналіз розробки родовищ від УкрНДІгаз, уточнені проєкти, геолого-економічна оцінка, техніко-економічна оцінка.