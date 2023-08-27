«Нафтогаз» хоче викупити у приватних компаній весь їх річний видобуток

«Нафтогаз» вже придбав на енергетичній біржі 0,7-0,8 млрд кубометрів природного газу

«Нафтогаз» запропонував приватним компаніям купляти їх газ, щоб вони мали ліквідність та можливість продовжити видобуток

Державний «Нафтогаз» планує викупити у приватних газовидобувних компаній весь річний обсяг видобутку газу. Про це голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов повідомив в інтерв’ю інтернет-виданню «Економічна правда».

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Він зауважив, що «Нафтогаз» запропонував приватним компаніям купляти їх газ, щоб вони мали ліквідність та можливість продовжити видобуток. Очільник компанії розповів, що «Нафтогаз» вже придбав на енергетичній біржі 0,7-0,8 млрд кубометрів природного газу. Продавцями газу виступили основні приватні видобувні компанії.

«Щодо другого питання – ми готові викупити весь річний видобуток компаній», – сказав Чернишов відповідаючи на питання про плани щодо подальшого викупу газу.

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Нагадаємо, голова «Української енергетичної біржі» Олексій Дубовський заявляв, що вихід «Нафтогазу» з закупівлею газу приватних компаній пожвавив газовий ринок.