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«Нафтогаз» хоче викупити у приватних компаній весь їх річний видобуток

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Нафтогаз» хоче викупити у приватних компаній весь їх річний видобуток
«Нафтогаз» вже придбав на енергетичній біржі 0,7-0,8 млрд кубометрів природного газу

«Нафтогаз» запропонував приватним компаніям купляти їх газ, щоб вони мали ліквідність та можливість продовжити видобуток

Державний «Нафтогаз» планує викупити у приватних газовидобувних компаній весь річний обсяг видобутку газу. Про це голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов повідомив в інтерв’ю інтернет-виданню «Економічна правда». 

Він зауважив, що «Нафтогаз» запропонував приватним компаніям купляти їх газ, щоб вони мали ліквідність та можливість продовжити видобуток. Очільник компанії розповів, що «Нафтогаз» вже придбав на енергетичній біржі 0,7-0,8 млрд кубометрів природного газу. Продавцями газу виступили основні приватні видобувні компанії.

«Щодо другого питання – ми готові викупити весь річний видобуток компаній», – сказав Чернишов відповідаючи на питання про плани щодо подальшого викупу газу.

Нагадаємо, голова «Української енергетичної біржі» Олексій Дубовський заявляв, що вихід «Нафтогазу» з закупівлею газу приватних компаній пожвавив газовий ринок.

Теги: Олексій Чернишов Нафтогаз України

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