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Названо чинник, який допоміг Європі перемогти Росію у газовій війні

Ірина Глотова
glavcom.ua
Названо чинник, який допоміг Європі перемогти Росію у газовій війні
Через потепління Європа виграє газову війну з Росією
www.trend.az

Зараз підземні сховища газу у Європі залишаються заповнені в середньому на 82%

Основний чинник, заявдяки якому Європа перемагає у газовій війні з Росією, – це тепла погода в регіоні. Таку думку висловив колумніст американської агенції Bloomberg Хав'єр Блас.

Зокрема, потепління стало однією з причин, через яку оптова ціна на природний газ у Європі цього тижня знижувалася до 55 євро за мегават-годину (близько 628 доларів за тисячу кубів).

Таким чином повернення до супервисокої вартості, як це було у серпні 2022 року,  виключено аж до кінця опалювального сезону. «Навіть якщо частина зими, що залишилася, виявиться холоднішою, ніж зазвичай, у сховищах регіону буде достатньо газу, щоб запобігти найгіршому сценарію», – пояснює колумніст.

Хав'єр Блас нагадав, що зараз сховища газу (ПСГ) у регіоні залишаються заповнені в середньому на 82%, хоча середній показник за п'ять років для середини січня становив 62%. Навіть у разі різкого зростання споживання до квітня європейські ПСГ виявляться заповненими на 45%, що дозволить більш м'яко пройти зиму 2023-2024 років. 

У асоціації Gas Infrastructure Europe (GIE) також підтверджують, що сховища газу в Європі зараз заповнені достатньо, що допоможе Європі витримати будь-які похолодання наприкінці зими, та скоротити дефіцит постачання з Росії. Поточний рівень запасів газу у Європі скоротився на 19 процентних пунктів вище за середній показник на ту ж дату за останні п'ять років.

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Теги: Європа газ зима росія

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