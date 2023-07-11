Частина переселенців залишиться без соцвиплат від держави: кого це стосується

З 1 вересня допомога не продовжується для тих громадян, чий майновий стан не потребує такої підтримки

Кабінет міністрів змінив порядок призначення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з 1 серпня та з 1 вересня та певних категорій переселенців. Про це повідомляється на сайті уряду.

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Відповідно до прийнятої 11 липня постанови, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на шість місяців.

Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн та для інших осіб – 2000 грн.

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У той же час виплати не продовжуватимуться особам, які перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин або повернулися до покинутого місця проживання. Крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.

З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

А саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови здійснювали крупні покупки. Зокрема, придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни.

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Також допомогу не виплатять тим, хто придбав земельну ділянку, квартиру, будинок на суму більше 100 тис. грн або мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн.

Виплати не отримають і ті переселенці, які придбали іноземну валюту, а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн, а також ті, хто має у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Нагадаємо, що українці можуть втратити статус внутрішньо переміщеної особи за деяких причин.