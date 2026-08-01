Уряд розширив в Україні пільги на автономне опалення: хто має право

Нові умови передбачають компенсацію, пільгові кредити та нульову ставку у перший рік

Кабінет Міністрів розширив державну програму підтримки для громадян, які планують встановити автономне опалення у приватних будинках. Тепер позичальники зможуть отримати пільговий кредит, а держава компенсуватиме частину його основної суми. Як пише «Главком» , про розширення програми повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За словами прем'єр-міністра, українці можуть оформити пільговий кредит до 250 тис. грн або до 480 тис. грн для придбання твердопаливних печей, димоходів, необхідних супутніх матеріалів та оплати їх встановлення.

Відповідно до оновлених умов, держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту – залежно від його розміру. Також передбачено пільгові відсоткові ставки: 0% у перший рік, 5% – у другий та 7% – у третій.

Програма поширюється на власників приватних будинків площею до 300 квадратних метрів. Саме таке обмеження встановлено для участі у програмі державної підтримки.

За словами прем'єра, рішення покликане допомогти українцям підготуватися до опалювального сезону та підвищити енергетичну стійкість домогосподарств.

«Пільговий кредит до 250 тис. грн або до 480 тис. грн можна взяти на придбання твердопаливних печей, димоходів, супутніх матеріалів та їх встановлення. Держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту залежно від розміру. Пільгова ставка становитиме 0% у перший рік, 5% – у другий та 7% – у третій», – повідомив Сергій Корецький.

Як зазначив Корецький, розширення програми має допомогти більшій кількості українських родин підготуватися до опалювального сезону, підвищити енергонезалежність житла та зменшити залежність від централізованого теплопостачання. Прем'єр закликав громадян, які планували встановити автономне опалення, скористатися новими можливостями державної підтримки, аби забезпечити свої оселі альтернативними джерелами тепла та зменшити залежність від централізованого опалення під час війни.

Розширення програми відбувається на тлі складної ситуації в енергетичній сфері та підготовки України до нового опалювального сезону в умовах повномасштабної війни. Через регулярні російські удари по енергетичній та комунальній інфраструктурі окремі громади стикаються з ризиками перебоїв теплопостачання, тому влада закликає домогосподарства за можливості переходити на альтернативні джерела тепла. Автономне опалення розглядається як один зі способів підвищити енергетичну стійкість приватних будинків і зменшити залежність від централізованих систем у разі надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що українці, які опалюють житло дровами чи вугіллям, можуть отримати до 19 400 грн одноразової допомоги на підготовку до нового опалювального сезону. Заяви приймають до 17 серпня 2026 року, а звернутися можна через Пенсійний фонд, ЦНАП або органи місцевого самоврядування. Окрім державних пільг і субсидій, у прифронтових регіонах передбачена додаткова фінансова підтримка від міжнародних партнерів.