Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Уряд розширив в Україні пільги на автономне опалення: хто має право

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд розширив в Україні пільги на автономне опалення: хто має право
В Україні розширили пільги на автономне опалення
Фото: Мagnific

Нові умови передбачають компенсацію, пільгові кредити та нульову ставку у перший рік

Кабінет Міністрів розширив державну програму підтримки для громадян, які планують встановити автономне опалення у приватних будинках. Тепер позичальники зможуть отримати пільговий кредит, а держава компенсуватиме частину його основної суми. Як пише «Главком» , про розширення програми повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За словами прем'єр-міністра, українці можуть оформити пільговий кредит до 250 тис. грн або до 480 тис. грн для придбання твердопаливних печей, димоходів, необхідних супутніх матеріалів та оплати їх встановлення.

Відповідно до оновлених умов, держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту – залежно від його розміру. Також передбачено пільгові відсоткові ставки: 0% у перший рік, 5% – у другий та 7% – у третій.

Програма поширюється на власників приватних будинків площею до 300 квадратних метрів. Саме таке обмеження встановлено для участі у програмі державної підтримки.

За словами прем'єра, рішення покликане допомогти українцям підготуватися до опалювального сезону та підвищити енергетичну стійкість домогосподарств.

«Пільговий кредит до 250 тис. грн або до 480 тис. грн можна взяти на придбання твердопаливних печей, димоходів, супутніх матеріалів та їх встановлення. Держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту залежно від розміру. Пільгова ставка становитиме 0% у перший рік, 5% – у другий та 7% – у третій», – повідомив Сергій Корецький.

Як зазначив Корецький, розширення програми має допомогти більшій кількості українських родин підготуватися до опалювального сезону, підвищити енергонезалежність житла та зменшити залежність від централізованого теплопостачання. Прем'єр закликав громадян, які планували встановити автономне опалення, скористатися новими можливостями державної підтримки, аби забезпечити свої оселі альтернативними джерелами тепла та зменшити залежність від централізованого опалення під час війни.

Розширення програми відбувається на тлі складної ситуації в енергетичній сфері та підготовки України до нового опалювального сезону в умовах повномасштабної війни. Через регулярні російські удари по енергетичній та комунальній інфраструктурі окремі громади стикаються з ризиками перебоїв теплопостачання, тому влада закликає домогосподарства за можливості переходити на альтернативні джерела тепла. Автономне опалення розглядається як один зі способів підвищити енергетичну стійкість приватних будинків і зменшити залежність від централізованих систем у разі надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що українці, які опалюють житло дровами чи вугіллям, можуть отримати до 19 400 грн одноразової допомоги на підготовку до нового опалювального сезону. Заяви приймають до 17 серпня 2026 року, а звернутися можна через Пенсійний фонд, ЦНАП або органи місцевого самоврядування. Окрім державних пільг і субсидій, у прифронтових регіонах передбачена додаткова фінансова підтримка від міжнародних партнерів.

Читайте також:

Теги: опалення Сергій Корецький Кабмін пільги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блокада морських портів загрожує збитками для українських аграріїв
Блокада морських портів. Аграрії звернулися із проханням до уряду
29 липня, 09:29
За 2025 рік сукупний дохід Рудник склав 3,81 млн грн
Апарат нового прем’єра очолить офіційна мільйонерка
22 липня, 11:15
Прем'єр Корецький провів першу розмову з президенткою Єврокомісії
Прем'єр Корецький провів першу розмову з президенткою Єврокомісії
20 липня, 21:36
Головна українська опозиція народжується на Банковій, а не на мітингах
Уран та Федоров: чому українські президенти програють власним командам
17 липня, 15:22
Олександр Кравченко подав е-декларацію у день призначення на міністерську посаду
Мільйонер у владі. Новий міністр економіки відкрив свою декларацію
17 липня, 10:25
Корецький виступив у Раді
«Я готовий до складних викликів». Корецький виступив у Раді: головні тези (відео)
16 липня, 11:43
Каденція уряду Свириденко тривала майже рік – з 17 липня 2025 року
Останній день на посаді. Свириденко показала щемливе фото
15 липня, 23:00
Офіс президента складає пазл майбутнього уряду. Головна інтрига – майбутнє Михайла Федорова
Хто буде в новому Кабміні? Останні приготування
14 липня, 19:50
Власне житло є важливою складовою відновлення ветеранів, тому уряд продовжує розширювати відповідну програму
Уряд забезпечив житлом 2150 ветеранів з інвалідністю
5 липня, 06:30

Економіка

Уряд розширив в Україні пільги на автономне опалення: хто має право
Уряд розширив в Україні пільги на автономне опалення: хто має право
Центр Разумкова пояснив, чому потрібно дозволити контрольований експорт газу з України
Центр Разумкова пояснив, чому потрібно дозволити контрольований експорт газу з України
Металургія може не витримати одночасного удару тарифів, квот ЄС і проблем із експортом – GMK Center
Металургія може не витримати одночасного удару тарифів, квот ЄС і проблем із експортом – GMK Center
Ахметов підвищив зарплати працівникам своїх українських металургійних підприємств на 10%
Ахметов підвищив зарплати працівникам своїх українських металургійних підприємств на 10%
Нацбанк змінив облікову ставку: що вирішив регулятор
Нацбанк змінив облікову ставку: що вирішив регулятор
Уряд визначився з долею пільги на посилки до 150 євро – з винятком
Уряд визначився з долею пільги на посилки до 150 євро – з винятком

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Вчора, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
30 липня, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua