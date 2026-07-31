Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Металургія може не витримати одночасного удару тарифів, квот ЄС і проблем із експортом – GMK Center

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Металургія може не витримати одночасного удару тарифів, квот ЄС і проблем із експортом – GMK Center
Додаткове підвищення тарифів лише погіршує ситуацію для виробників, зазначає Тарасенко
фото: depositphotos.com

Зупинки підприємств можуть стати масовими через сукупність кризових факторів – аналітик

Українська металургія опинилася у критичній ситуації через одночасний вплив торговельних обмежень ЄС, проблем із морським експортом та підвищення внутрішніх тарифів. За відсутності додаткової підтримки галузь може не витримати такого навантаження, а зупинки підприємств ризикують стати масовими. Про це заявив головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко, коментуючи поточну ситуацію в галузі. 

За його словами, на підприємства одночасно тиснуть механізм CBAM, нові квоти Євросоюзу на українську металопродукцію, фактичне блокування морського експорту та підвищення тарифів у транспортній й енергетичній сферах.

«Усе співпало в один момент. До CBAM і квот додалася зупинка морського коридору. Зараз це навіть найбільша проблема, тому що під ударом опинилася 50% експорту сталі, 95% експорту чавуну та 50% поставок залізної руди, а також 70% імпорту вугілля», – зазначив Тарасенко.

Він наголосив, що підприємства, які працюють на експорт, не можуть компенсувати зростання витрат підвищенням цін, адже вони формуються світовим ринком. На відміну від компаній, які працюють на внутрішнього споживача, металургійні підприємства змушені поглинати всі додаткові витрати самостійно.

За оцінкою аналітика, вже оголошені зупинки окремих підприємств навряд чи будуть останніми. Додаткове підвищення тарифів лише погіршує ситуацію для виробників, які вже втратили значну частину експорту.

Окремою проблемою він назвав торговельні відносини з ЄС, адже Україна не змогла домогтися ні відтермінування CBAM, ні винятків із нових імпортних квот.

«На сьогодні ситуація в галузі гірша ніж була у 2022. Тоді втрату морського експорту вдалося компенсувати постачаннями у ЄС, коли наші європейські партнери прибрали всі торгові бар'єри для української продукції. Тепер же ситуація протилежна – після введення імпортних квот на українську сталь в ЄС, вітчизняні підприємства втратять 1,3-1,5 млн експорту на рік, або до 60%» – зазначив він.

На думку Тарасенка, у найближчі місяці пріоритетом має стати активізація переговорів із Європейською комісією щодо перегляду торговельних обмежень, а також запровадження внутрішніх механізмів підтримки промисловості.

Водночас він зауважив, що ключовим фактором невизначеності залишаються військові ризики. Подальші атаки на транспортну, портову та енергетичну інфраструктуру можуть суттєво погіршити економічну ситуацію, а будь-які економічні прогнози в таких умовах залишаються залежними від розвитку безпекової ситуації.

Читайте також:

Теги: експорт вугілля військові металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Концерт відбувся в одній із прифронтових шахт ДТЕК
Вакарчук заспівав шахтарям на глибині 480 метрів
23 липня, 01:29
22 липня через український морський коридор не пройшло жодне судно – попри пік збору врожаю
Атаки РФ зупинили судноплавство: Україна ініціювала Радбез ООН
22 липня, 23:00
Світові запаси зерна можуть скоротитися через менший урожай
Аналітики прогнозують дефіцит зерна: попит росте, врожаї падають
21 липня, 07:41
Супутниковий знімок макета американського есмінця класу Arleigh Burke в пустелі Такла-Макан
Китай побудував у пустелі макети кораблів США для навчальних ударів
18 липня, 01:10
Через небезпеку обстрілів евакуювати полоненого вирішили наземним роботизованим комплексом
За пів року двічі потрапив у полон: росіянин розповів, як після обміну його знову відправили на штурм
12 липня, 21:15
Без держпідтримки промисловості Україна ризикує втратити основу відновлення – ЗМІ
Без держпідтримки промисловості Україна ризикує втратити основу відновлення – ЗМІ
8 липня, 13:53
Костянтинівка перебуває під контролем ЗСУ
Росія запропонувала Україні часткове припинення вогню, ЗСУ відповіли
4 липня, 21:40
Хаджибейський районний суд Одеси вині суворий вирок колаборантці
В Одесі жінка працювала на росіян, щоб разом із державою зникли її борги за комуналку
4 липня, 18:15
Екомито CBAM буде коштувати Україні вже 3% ВВП до 2030 року – Укрметалургпром
Екомито CBAM буде коштувати Україні вже 3% ВВП до 2030 року – Укрметалургпром
2 липня, 16:26

Економіка

Металургія може не витримати одночасного удару тарифів, квот ЄС і проблем із експортом – GMK Center
Металургія може не витримати одночасного удару тарифів, квот ЄС і проблем із експортом – GMK Center
Ахметов підвищив зарплати працівникам своїх українських металургійних підприємств на 10%
Ахметов підвищив зарплати працівникам своїх українських металургійних підприємств на 10%
Нацбанк змінив облікову ставку: що вирішив регулятор
Нацбанк змінив облікову ставку: що вирішив регулятор
Уряд визначився з долею пільги на посилки до 150 євро – з винятком
Уряд визначився з долею пільги на посилки до 150 євро – з винятком
419 млн грн від Кабміну: які області отримають гроші на зарплати
419 млн грн від Кабміну: які області отримають гроші на зарплати
Канада готує масштабні інвестиції для Закарпаття: деталі історичної зустрічі
Канада готує масштабні інвестиції для Закарпаття: деталі історичної зустрічі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua