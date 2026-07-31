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Ахметов підвищив зарплати працівникам своїх українських підприємств на 10%

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Ахметов підвищив зарплати працівникам своїх українських підприємств на 10%
Гендиректор компанії Юрій Риженков зазначив, що їхнім головним завданням залишається збереження колективів, робочих місць і стабільності виплат
фото: metinvestholding.com

«Метінвест» Ахметова оголосив про збільшення зарплат працівників в Україні

Група «Метінвест» із 1 липня 2026 року підвищила зарплати працівникам своїх українських підприємств на 10%. У компанії зазначають, що рішення ухвалили попри воєнні ризики, перебої з енергопостачанням, складну логістику та посилення торговельних обмежень на європейському ринку. 

Підвищили зарплати працівникам виробничих, ремонтних і сервісних підприємств Групи в Україні. Відповідні нарахування будуть враховані під час виплати заробітної плати вже за липень.

Для адміністративного персоналу оклади переглянуть за результатами щорічного оцінювання. У середньому їхнє зростання також становитиме 10%.

Водночас перегляд зарплат для директорського корпусу підприємств Групи не передбачений: у «Метінвесті» пояснили, що топменеджмент добровільно відмовився від підвищення на користь підтримки основних трудових колективів.

Генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков зазначив, що головним завданням компанії залишається збереження колективів, робочих місць і стабільності виплат.

«Люди – це наш фундамент і найвища цінність компанії. На їхній праці тримається не лише робота підприємств, військове виробництво чи модернізація, а й економіка України. Саме тому навіть у період зовнішнього тиску ми не відмовляємося від соціальних зобов’язань», – каже Риженков.

У компанії наголосили, що рішення ухвалили на тлі додаткових викликів для української металургії у 2026 році. Серед них – запровадження в Європейському Союзі механізму CBAM і посилення імпортних квот на сталь, що обмежує можливості постачання продукції на європейський ринок.

«Метінвест» також продовжує виробничу діяльність, відновлення інфраструктури, підтримку громад і забезпечення потреб Сил оборони України.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, у I кварталі 2026 року сплатив 4,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. Загалом від початку повномасштабної війни, обсяг податкових відрахувань групи сягнув майже 78 млрд грн. Також компанія лишається одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

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Теги: економіка ринок робота праця

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