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Контрольований експорт газу може дати кошти на ремонт об’єктів після обстрілів – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Контрольований експорт газу може дати кошти на ремонт об’єктів після обстрілів – експерт
За словами Прокіпа, Україна може або накопичувати максимальні запаси газу незалежно від ринкової ситуації
фото: depositphotos.com

Прокіп: Через зростання цін на європейському ринку продаж частини газу за кордон може бути економічно вигідним

Україна може дозволяти експорт природного газу невеликими обсягами та на короткі періоди, постійно перевіряючи, чи достатньо ресурсу для внутрішніх потреб. Такий підхід дасть змогу скористатися високими цінами в Європі, не створюючи ризиків для країни. Про це заявив директор енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, через зростання цін на європейському ринку продаж частини газу за кордон може бути економічно вигідним. Однак рішення необхідно переглядати залежно від поточного балансу – наприклад, щотижня, раз на десять днів або двічі на місяць.

«Тобто теж можна в режимі оперативного регулювання на кожен період, чи це на тиждень, чи це на декаду, визначати, приймати це рішення: можемо ми собі дозволити експортувати чи не можемо, і якийсь обсяг», – пояснив Прокіп.

Експерт наголосив, що про вільний або необмежений експорт не йдеться. До визначення дозволених обсягів мають бути залучені Міністерство енергетики, «Нафтогаз», Оператор ГТС та біржа. Це дозволить враховувати запаси, потреби споживачів і ситуацію в енергосистемі.

«Але це все має бути контрольований процес, до цього має бути залучений «Нафтогаз», який виконує ПСО, який розуміє, скільки треба газу», – зазначив він.

За словами Прокіпа, Україна може або накопичувати максимальні запаси газу незалежно від ринкової ситуації, або продавати частину надлишку в періоди високих цін і спрямовувати отримані кошти на підтримку галузі. Другий підхід особливо важливий в умовах постійних російських атак на енергетичні об’єкти.

«Бо ми ж дивимося, я не знаю, як там спостерігають/не спостерігають, але у нас буває по чотири-п'ять днів поспіль ідуть обстріли інфраструктури, її ж треба теж ремонтувати», – наголосив експерт.

Раніше видання ExPro з посиланням на джерела на енергетичному ринку повідомляло, що запропонований механізм експорту передбачає можливість газовидобувним компаніям експортувати до 15% власного видобутку.

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Теги: експорт газ тарифи

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