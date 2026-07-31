Центр Разумкова пояснив, чому потрібно дозволити контрольований експорт газу з України

За даними Омельченка, у нерегульованому сегменті ринку справді утворився локальний надлишок газу

Частковий експорт українського газу може підтримати видобувні компанії, однак дозволяти його можна лише після перевірки запасів, внутрішніх потреб і ризиків для проходження опалювального сезону. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, у нерегульованому сегменті ринку справді утворився локальний надлишок газу. Попит промислових і комерційних споживачів від початку повномасштабної війни скоротився майже вдвічі, тоді як приватні компанії щомісяця видобувають близько 300–330 млн кубометрів – приблизно стільки ж або більше, ніж зараз споживає цей сегмент.

Через обмежений попит ціни всередині країни знижуються, а компаніям стає складніше фінансувати буріння, ремонт пошкоджених об’єктів і відновлення після російських атак.

Експерт наводить дані ExPro, згідно з якими у липні український газ коштував більш ніж на 30% дешевше за європейський, а різниця з цінами на хабі TTF перевищила €20 за МВт·год.

«Такий дисбаланс створює не лише фізичний надлишок ресурсу, а й економічну проблему», – зазначив Омельченко.

За його даними, станом на 26 липня у підземних сховищах перебувало близько 13,1 млрд кубометрів газу разом із буферним. Це більше, ніж торік, однак, за словами експерта, ще не дає підстав говорити про гарантований загальнонаціональний профіцит.

Проєкт урядового рішення передбачає можливість експорту до 15% фактичного видобутку за попередній місяць. За нинішніх обсягів це приблизно 45–50 млн кубометрів на місяць.

Однак Омельченко вважає, що лише такої формули недостатньо. Перед відкриттям експорту необхідно враховувати запаси в сховищах, темпи закачування, прогнозний баланс до завершення зими, обсяги видобутку та імпорту, потреби газової генерації, можливі морози й стан критичної інфраструктури.

«За дотримання вказаних критеріїв контрольований експорт може поліпшити фінансовий стан газовидобувних компаній, підтримати інвестиції у нові свердловини та прискорити відновлення пошкодженої інфраструктури», – зазначив Омельченко.

Він також наголосив, що йдеться не лише про підтримку окремих компаній, а про зміцнення всього українського газового ринку.

«Контрольований експорт газу може бути корисним для ринку, але лише тоді, коли він одночасно зміцнює видобуток, підтримує конкуренцію, сприяє європейській інтеграції та не створює ризиків для енергетичної безпеки України», – підкреслив експерт.

Нагадаємо, у другій половині липня в українських підземних сховищах було накопичено близько 13 млрд кубометрів газу – більш ніж на 40% більше, ніж торік.