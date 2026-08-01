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Учасник перших аукціонів назвав запуск довгострокових торгів стратегічним кроком для ринку електроенергії

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Учасник перших аукціонів назвав запуск довгострокових торгів стратегічним кроком для ринку електроенергії
Нові аукціони дозволяють зафіксувати ціну й обсяг постачання одразу на кілька місяців, зазначив Кошелюк
фото: depositphotos.com

Ринок електроенергії зрушив із мертвої точки завдяки довгостроковим аукціонам – «ЛТК Електрум»

Запуск довгострокових аукціонів електроенергії отримав позитивну оцінку безпосередніх учасників торгів. Засновник і керівник ТОВ «ЛТК Електрум» Василь Кошелюк назвав новий механізм успішним першим кроком, який дає бізнесу можливість планувати закупівлі та захищатися від різких цінових коливань.

Компанія «ЛТК Електрум» взяла участь у торгах з продажу ресурсу «Енергоатома» та «Укргідроенерго». За словами Кошелюка, довгострокові договори не замінюють ринок «на добу наперед» чи інші сегменти, а доповнюють їх і дають бізнесу більше способів купувати електроенергію.

«Ринок урешті-решт зрушив із мертвої точки. Ті зміни, про необхідність яких експерти та енерготрейдери говорили роками, нарешті перейшли з площини теоретичних дискусій у практичне русло», – наголосив він.

Раніше більшість підприємств купували електроенергію на короткий строк, а її вартість на наступний місяць ставала зрозумілою майже в останній момент, додав він. За таких умов бізнесу складно планувати виробництво, експортні контракти та інвестиції. Нові аукціони дозволяють зафіксувати ціну й обсяг постачання одразу на кілька місяців.

«Зафіксована ж у довгостроковому договорі вартість працює як фінансовий щит, гарантуючи покупцеві прогнозовані умови протягом усього терміну дії контракту», – пояснив Кошелюк.

Позитивним сигналом він також назвав високий інтерес до перших торгів, у яких брали участь десятки компаній – від трейдерів до промислових та аграрних підприємств. Невеликі лоти відкривають доступ до ресурсу не лише великим споживачам, а й середньому бізнесу.

«Поточні обсяги торгів – це важливий, успішний, але все ж таки пілотний проєкт», – зазначив керівник компанії.

За його словами, наступним кроком має стати поступове збільшення обсягів і строків контрактів, розширення кола учасників та наближення правил торгівлі до європейської практики. Таким чином, перші аукціони отримали позитивну оцінку як держави, так і безпосередніх учасників ринку, які побачили в них інструмент прогнозованості та захисту від різких цінових коливань.

Раніше Міністерство енергетики позитивно оцінило результати перших двох етапів спеціальної сесії з продажу електроенергії за довгостроковими двосторонніми договорами.

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Теги: інвестиції ринок Укргідроенерго енергетика тарифи

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