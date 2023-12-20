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Орбан пояснив, чому боїться вступу України до ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Орбан пояснив, чому боїться вступу України до ЄС
Орбан неодноразово заявляв про те, що виступає проти переговорів про вступ України до ЄС
фото з відкритих джерел

Орбан заявив, що ніколи ще країна, яка перебуває у стані війни, не хотіла вступити до Євросоюзу

Влада Угорщини побоюється, що якщо Україна стане членом Європейського союзу, то вся центральноєвропейська допомога від блоку дістанеться Києву. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Index.

Орбан заявив, що ніколи ще країна, яка перебуває у стані війни, не хотіла вступити до Євросоюзу.

На думку прем'єра Угорщини, поки не ясно, чи вступить Україна до ЄС разом з тими територіями, які тимчасово перебувають під російською окупацією. Зазначимо, що діалог про «часткове членство» нашої країни зараз не ведеться.

«Безперечно те, що у разі вступу України вся допомога, яка досі надавалася країнам Центральної Європи, включаючи Угорщину, буде передана їм», – додав він.

Нагадаємо, 14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною та Молдовою. Під час голосування щодо України угорський прем'єр Віктор Орбан, який виступав проти відкриття переговорів, залишив зал.

Раніше Орбан підтвердив, що проігнорував голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив. Він залишається на своїй думці: Україна не готова до переговорів про вступ до ЄС, рішення про їх початок – це помилкове рішення, і Угорщина залишається від нього осторонь.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вплине на євроінтеграцію України, але «створить інформаційні приводи»

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Теги: Віктор Орбан війна Європейські ігри Угорщина гроші

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