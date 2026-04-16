Іспанія закупила рекордну партію російського газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Іспанія закупила рекордну партію російського газу
У березні Іспанія отримала 9 807 ГВт·год російського газу
Війна на Близькому Сході спричинили різке зростання цін на пальне

Минулого місяця Іспанія придбала рекордну партію російського газу через війну на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El País.

За даними оператора газової системи Enagás, у березні Іспанія отримала 9 807 ГВт·год російського газу. Це більше, ніж під час енергетичної кризи 2023 року, коли ціни різко злетіли. Порівняно з лютим – ріст більш ніж удвічі.

Напади США та Ізраїлю на Іран спричинили різке зростання цін на газ – з близько 30 євро за МВт·год до понад 60 євро. Наразі ціна на спотовому ринку TTF становить близько 42 євро. Крім того, через бойові дії у Перській затоці Катар та ОАЕ різко скоротили експорт після ударів по власній енергетичній інфраструктурі.

Санкції ЄС формально обмежують закупівлі енергоносіїв з Росії, проте графік їх поступового запровадження дозволяє імпортувати газ з Москви до 2027 року. Наприкінці квітня набуде чинності норма, яка забороняє купувати російський газ на спотовому ринку. Як пише ЗМІ, це могло підштовхнути трейдерів завчасно збільшити закупівлі.

Іспанія має шість регазифікаційних заводів – у Барселоні, Картахені, Уельві, Більбао, Сагунто та Мугардосі. Це дозволяє великим міжнародним трейдерам зберігати там газ не лише для іспанського ринку, а й для перепродажу в інших напрямках.

Водночас і власне споживання зросло. Попит у березні збільшився на 2%, а використання газу для виробництва електроенергії – на 46,8%. Це пов'язано з тим, що оператор електромережі Red Eléctrica посилив роботу газотурбінних електростанцій для запобігання масштабним відключенням.

До слова, країни Європейського Союзу збільшили закупівлі російського зрідженого газу на тлі перебоїв глобальних поставок, спричинених енергетичною кризою на Близькому Сході.

Як повідомлялося, Сербія домовилася з Росією про продовження газового контракту ще на три місяці, що дозволить країні закуповувати газ за ціною, яка приблизно вдвічі нижча за ринкову.

Читайте також

Гомес інкримінують використання свого впливу як дружини прем'єр-міністра
Дружині прем’єр-міністра Іспанії висунуто обвинувачення в корупції
14 квiтня, 21:24
Федоров подякував Бельгії та Іспанії за послідовну підтримку
Україна, Бельгія та Іспанія узгодили пріоритети співпраці перед «Рамштайном»
13 квiтня, 22:01
Бензин є, дизель дорогий, газ зникає: паливний ринок лихоманить
Бензин є, дизель дорогий, газ зникає: паливний ринок лихоманить
9 квiтня, 09:22
Газорозподільна інфраструктура Сумщини зазнала чергової ворожої атаки
Окупанти пошкодили газопровід на Сумщині
31 березня, 19:09
Ключовою проблемою називають саме управління енергосистемою
Блекаут в Іспанії 2025 року: розслідування виявило 17 причин аварії
21 березня, 06:18
Візит Зеленського до Іспанії, кешбек на пальне. Головне за 18 березня 2026
Візит Зеленського до Іспанії, кешбек на пальне. Головне за 18 березня 2026
18 березня, 21:30
Політики говорили про способи використання заморожених активів Росії
Зеленський зустрівся з головами обох палат парламенту Іспанії
18 березня, 18:42
Зеленський у Мадриді обговорить оборонну співпрацю
Зеленський прибув до Іспанії: деталі візиту
18 березня, 11:26
Відкриття нового родовища посилить енергетичну безпеку Європи на тлі скорочення енергетичних зв’язків із РФ
Україна знайшла значні запаси газу в Чорному морі – Reuters
16 березня, 20:57

Іспанія закупила рекордну партію російського газу
Іспанія закупила рекордну партію російського газу
$1 млрд за рахунок активів РФ: Україна отримала транш від Британії
$1 млрд за рахунок активів РФ: Україна отримала транш від Британії
США вичерпали запаси зброї? Трамп залучив автогігантів до ВПК
США вичерпали запаси зброї? Трамп залучив автогігантів до ВПК
Російський СПГ під санкціями вперше прямує до Індії
Російський СПГ під санкціями вперше прямує до Індії
Бессент оцінив заробітки РФ від послаблення санкцій ушестеро нижче за дані медіа
Бессент оцінив заробітки РФ від послаблення санкцій ушестеро нижче за дані медіа
Питна вода для росіян стає розкішшю – розвідка
Питна вода для росіян стає розкішшю – розвідка

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Сьогодні, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

