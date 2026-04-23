Буданов: ОПК України має унікальну можливість для виходу на глобальний ринок

«Український оборонно-промисловий комплекс сьогодні перебуває у точці, де наш досвід та технології стали світовим брендом»

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс отримав унікальне вікно можливостей для виходу на глобальний ринок завдяки досвіду та технологіям, які вже стали впізнаваними у світі. Про це голова ОП розповів у дописі за підсумками виступу на Defense Tech Export Forum.

За його словами, нинішній статус українського ОПК як «світового бренду» не є гарантованим у довгостроковій перспективі, тому важливо використати наявні можливості для закріплення позицій.

«Український оборонно-промисловий комплекс сьогодні перебуває у точці, де наш досвід та технології стали світовим брендом. Але цей статус не буде вічним. У нас є унікальне вікно можливостей, щоб зайняти свою нішу на глобальному ринку», – підкреслив Буданов.

Водночас він наголосив, що в умовах війни експорт озброєнь має залишатися обмеженим.

«Вільний продаж зброї в умовах гарячої фази війни неможливий. Цього не зрозуміють ані наші військові на передовій, ані західні партнери, у яких ми самі просимо озброєння», - зазначив Кирило Буданов

Він додав, що продавати можна лише продукцію, яка є у достатньому надлишку або вже майже не використовується на фронті, але має попит на інших ринках.

«Вважаю, що вільно продавати можна лише те, що є у достатньому надлишку, як-от морські дрони. Також можемо експортувати зброю, яка вже майже не застосовується у нашій війні, але цілком затребувана в країнах Азії чи Африки. Це, приміром, деякі далекобійні БПЛА чи ранні моделі FPV-дронів», – наголосив керівник ОП.

Кирило Буданов також наголосив, що майбутнє українського ОПК – у технологічній перевазі і що він закликав виробників уже зараз зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту і створенні власних систем управління як ключової умови збереження позицій у сфері безпілотних технологій.

