Найбільша сталеливарна компанія Європи зупиняється через зростання ціни на газ

Сталевари ставлять роботу на паузу

ArcelorMittal – найбільша сталеливарна компанія Європи – оголосила про тимчасове припинення виробництва. Йдеться відразу про декілька заводах, а головна причина такого рішення – у високій вартості енергоносіїв. Таку заяву розповсюдила газета Financial Times.

Зокрема, в компанії назвали виробничі паузи вибірковими та короткостроковими, проте з урахуванням того, що відразу введуть їх на частини електродугових печей в Європі.

Як правило, на таких виробництвах випускають продукцію для будівництва. Також в заяві сказано, що з такими цінами на енергоносії виробництво сталі стає витратним.

ArcelorMittal зазвичай виробляє близько 40 млн тонн сталі в Європі в рік, з яких близько 10 млн тонн ідуть на будівельні вироби.

Нагадаємо, найбільша металургійна компанія у світі ArcelorMittal приєдналася до проєкту Білла Гейтса Breakthrough Energy Catalyst, який має намір об'єднати державний і приватний сектори в використанні екологічно чистого водню й інших технологій з низьким рівнем викидів.

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