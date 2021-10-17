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    Найбільша сталеливарна компанія Європи зупиняється через зростання ціни на газ

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    Через високі ціни на енергоносії виробництво сталі стає витратним - Найбільша сталеливарна компанія Європи зупиняється через зростання ціни на газ

    Через високі ціни на енергоносії виробництво сталі стає витратним

    Фото ArcelorMittal

    Сталевари ставлять роботу на паузу

    ArcelorMittal – найбільша сталеливарна компанія Європи – оголосила про тимчасове припинення виробництва. Йдеться відразу про декілька заводах, а головна причина такого рішення – у високій вартості енергоносіїв. Таку заяву розповсюдила газета Financial Times.

    Зокрема, в компанії назвали виробничі паузи вибірковими та короткостроковими, проте з урахуванням того, що відразу введуть їх на частини електродугових печей в Європі.

    Як правило, на таких виробництвах випускають продукцію для будівництва. Також в заяві сказано, що з такими цінами на енергоносії виробництво сталі стає витратним.

    ArcelorMittal зазвичай виробляє близько 40 млн тонн сталі в Європі в рік, з яких близько 10 млн тонн ідуть на будівельні вироби.

    Нагадаємо, найбільша металургійна компанія у світі ArcelorMittal приєдналася до проєкту Білла Гейтса Breakthrough Energy Catalyst, який має намір об'єднати державний і приватний сектори в використанні екологічно чистого водню й інших технологій з низьким рівнем викидів.

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    Теги: газ ціни завод
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    Найбільша сталеливарна компанія Європи зупиняється через зростання ціни на газ