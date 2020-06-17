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    Економіка та фінанси

    НБУ на 17 червня різко знизив курс долара

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    <span>Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 26,7424 грн за долар проти 26,844 грн за долар у вівторок</span> - НБУ на 17 червня різко знизив курс долара
    Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 26,7424 грн за долар проти 26,844 грн за долар у вівторок
    Фото: pixabay.com

    Нацбанк зміцнив гривню на 10 копійок

    Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2020 року опустив курс долара одразу на 10 копійок. Офіційний курс встановлено на рівні 26,74 гривень за долар.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

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    Згідно з даними НБУ, офіційний курс на 17 червня встановлено на рівні 26,7424 гривень за один долар (-0,1016 грн).

    Гривня до євро ослабла на три копійки: з 30,21 грн/€ до 30,24 грн/€.

    Курс гривні до російського рубля опустився з 3,82 грн за 10 руб. до 3,86 грн за 10 руб.

    При цьому курс долара на 16 червня становив 26,844 гривень.

    Зазначимо, курс долара на 15 червня становив 26,7303 гривень.

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