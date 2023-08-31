НБУ показав неймовірні монети випуску України та Польщі: тираж усього 10 тис. (фото)

Одна особа може придбати лише одну монету за вартістю понад 9 тис. грн

Нацбанк презентував нові пам'ятні набори срібних монет «Дружба та братство – найбільше багатство» спільного випуску України та Польщі. Тираж – лише 10 тисяч одиниць, йдеться у публікації на сайті фінансового регулятора.

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НБУ прокоментував новинку: «Спільний випуск набору – вияв солідарності народів Польщі та України в умовах російської агресії проти України. Польща всебічно допомагає та підтримує Україну, яка бореться за свободу та незалежність, захищаючи всю Європу. Українці вдячні польському народу за щиросердість, допомогу, підтримку та партнерство».

Загальний тираж – 10 тисяч одиниць (зокрема 5000 од. для України, до 5000 од. – для Польщі). Повідомляється, що монета НБУ є законним платіжним засобом в Україні, а монета Нацбанку у Польщі є законним платіжним засобом у Польщі.

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Вартість однієї монети становить 9210 гривень, номінал – 10 грн, а виробництво датоване поточним роком. Маса дорогоцінного металу у чистоті – 62,2 г, позначення металу – Ag 999.

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Нагадаємо, Національний банк України пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів. Це сталося вперше з початку війни. Зазначається, що відповідно до дії Національного банку у межах першого етапу пом'якшення валютних обмежень спрямовуватимуться, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів.

Також ми повідомляли, що Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень із метою збереження стійкості валютного ринку. Регулятор відкрив можливість «Укрпошті» здійснювати перекази коштів для виплати пенсій громадянам України, які тимчасово перебувають за кордоном. Це рішення надає додаткові можливості пенсіонерам, які змушені перебувати за межами країни.