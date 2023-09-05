НБУ ввів в обіг пам’ятну монету «Воєнна розвідка України» (фото)

Монета має номінал 5 грн, її виготовлено з нейзильберу

Голова Національного банку Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки МО України генерал-майор Кирило Буданов презентували пам'ятну монету «Воєнна розвідка України». Її випуск приурочено до Дня воєнної розвідки, який Україна святкуватиме 7 вересня, повідомили в НБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Успіхи та здобутки розвідників зазвичай не є загальновідомими, але прийде час і український народ обов’язково дізнається невідомі імена сучасних Героїв. Ми не можемо зараз подякувати усім розвідникам поіменно, але можемо вшанувати честь воєнної розвідки. Ця монета - присвята справжній непереможності та силі духу наших воїнів», – зазначив Пишний.

На аверсі нової пам’ятної монети розміщена емблема Головного управління розвідки. На реверсі – відоме гасло воєнних розвідників латиницею Sapiens Dominabitur Astris («Мудрий пануватиме над зірками»). В центрі композиції на тлі поверхні земної кулі зображення сови, що пронизує мечем абриси території країни-агресора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Монета має номінал 5 грн, її виготовлено з нейзильберу. Тираж – до 75 тисяч штук.

Під час презентації начальник Головного управління розвідки вручив Андрію Пишному відзнаку ГУР МО України – медаль «Україна – понад усе» та подяку колективу НБУ.

Придбати пам'ятну монету можна буде з 6 вересня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 10 тисяч пам’ятних монет, усі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами («Укргазбанк», «Радабанк», «Таскомбанк», «ПриватБанк») в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.