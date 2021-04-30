НБУ знизив курс долара на 30 квітня

Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем

Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 33,62 гривень за євро

Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2021 року встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,75 гривень за долар. Офіційний курс долара знижується після зростання напередодні. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,75 гривень за 1 долар (-0,0367 грн). При цьому курс долара на 29 квітня становить: 27,7867 гривень за 1 долар.

Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 29 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,75 гривень за долар, курс в покупці до 27,73 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 33,62 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

Нагадаємо, учора, 29 квітня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,78 гривень за долар. Офіційний курс долара зростав після зниження протягом трьох днів поспіль.