Немає нічого страшного, щоб законопроєкт про олігархів проаналізувала Венеціанська комісія, – експерт

Качка переконаний, що залучення Венеціанської комісії до аналізу проєкту закону про олігархів піде на користь суспільній дискусії щодо деолігархізації

«У демократичному суспільстві усі законопроєкти краще обговорювати з усіма можливими інституціями», – Качка

Україні корисно прислухатися до позиції Венеціанської комісії при ухваленні проєктів законів, що стосуються прав людини.

Про це заявив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка під час форуму YES в Києві.

«У демократичному суспільстві усі законопроєкти краще обговорювати з усіма можливими інституціями. Тобто, це не є погроза для якогось законопроєкту. Україна працює з Венеціанською комісією по всіх проєктах, що пов’язані з правами людини, з верховенством права, думаю, більше 20 років. І немає нічого надзвичайного, щоб законопроєкт, який стосується важливих питань, був оцінений експертами Венеціанської комісії», – зазначив Качка.

Він наголосив, що залучення Венеціанської комісії до аналізу цього проєкту закону піде на користь суспільній дискусії щодо питання деолігархізації.

«Треба розуміти, що Венеціанська комісія не є якийсь вищий суд. Це комісія, яка збирає експертів з конституційного права з багатьох держав Європи. І тому це більше як експертний висновок, який може, можливо краще зрозуміти всі нюанси дискусії, пов’язані з конституційною площиною цього закону», – додав торговий представник України.

Нагадаємо, проєкт закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проєкт до Венеціанської комісії.

Причинна – неконституційність норм цього законопроєкту і порушення ним базових прав людини.

10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроект для отримання висновку в Венеціанську комісію.

Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати. Ідею передачі проекту закону до Венеціанської комісії підтримали в Консультаційній місії ЄС в Україні, а також іноземні дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.