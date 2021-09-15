  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Немає нічого страшного, щоб законопроєкт про олігархів проаналізувала Венеціанська комісія, – експерт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Качка переконаний, що залучення Венеціанської комісії до аналізу проєкту закону про олігархів піде на користь суспільній дискусії щодо деолігархізації - Немає нічого страшного, щоб законопроєкт про олігархів проаналізувала Венеціанська комісія, – експерт
    Качка переконаний, що залучення Венеціанської комісії до аналізу проєкту закону про олігархів піде на користь суспільній дискусії щодо деолігархізації

    «У демократичному суспільстві усі законопроєкти краще обговорювати з усіма можливими інституціями», – Качка

    Україні корисно прислухатися до позиції Венеціанської комісії при ухваленні проєктів законів, що стосуються прав людини.

    Про це заявив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка під час форуму YES в Києві.

    «У демократичному суспільстві усі законопроєкти краще обговорювати з усіма можливими інституціями. Тобто, це не є погроза для якогось законопроєкту. Україна працює з Венеціанською комісією по всіх проєктах, що пов’язані з правами людини, з верховенством права, думаю, більше 20 років. І немає нічого надзвичайного, щоб законопроєкт, який стосується важливих питань, був оцінений експертами Венеціанської комісії», – зазначив Качка.

    Він наголосив, що залучення Венеціанської комісії до аналізу цього проєкту закону піде на користь суспільній дискусії щодо питання деолігархізації.

    «Треба розуміти, що Венеціанська комісія не є якийсь вищий суд. Це комісія, яка збирає експертів з конституційного права з багатьох держав Європи. І тому це більше як експертний висновок, який може, можливо краще зрозуміти всі нюанси дискусії, пов’язані з конституційною площиною цього закону», – додав торговий представник України.

    Нагадаємо, проєкт закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проєкт до Венеціанської комісії.

    Причинна – неконституційність норм цього законопроєкту і порушення ним базових прав людини.

    10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроект для отримання висновку в Венеціанську комісію.

    Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати. Ідею передачі проекту закону до Венеціанської комісії підтримали в Консультаційній місії ЄС в Україні, а також іноземні дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.

    Теги: Венеціанська комісія олігархи YES Дмитро Разумков Тарас Качка деолігархізація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Немає нічого страшного, щоб законопроєкт про олігархів проаналізувала Венеціанська комісія, – експерт