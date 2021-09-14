Законопроєкт про олігархів це фейк і профанація, – Тимошенко

Тимошенко наголосила, що запропонований Раді проєкт закону про олігархів абсурдний, про що говорять іноземні експерти

Проєкт закону про олігархів – це профанація, єдина мета якої – перетворити процес боротьби з олігархами в політичне шоу.

Про це заявила лідерка фракції Батьківщина Юлія Тимошенко.

«Знаєте, що таке велике шоу? Це коли береться проблема, яка суспільство цікавить, і замість того, щоб її вирішувати, гучно називають закон, роблять з цього велику рекламну кампанію, проводять це, боротьба з олігархами. Але реально в цьому законі нічого немає, крім назви. Все інше – це пустота практично», – заявила нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

Вона наголосила, що запропонований Верховній Раді проєкт закону абсурдний, про що уже говорять іноземні експерти, дипломати та політологи.

«Цей закон – це просто профанація, це фейк. Навіть не треба чекати висновків Венеційської комісії. Тому що соромно буде їх читати. Тому що вже зараз велика кількість іноземних фахівців, причому найвищого рівня, на форумі YES, сказали, що цей закон – це абсурд», – додала Тимошенко.

За словами лідера «Батьківщини», боротьба з олігархами не потребує екзотичних законів, для цього повинні працювати Антимонопольний комітет і правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеційської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня Разумков направив законопроєкт для отримання висновку до Венеційської комісії.

Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати. Сам проєкт закону про олігархів на YES розкритикувати іноземні дипломати, бізнесмени та представники міжнародних організацій як такий, що порушує принципи демократії та верховенства права.