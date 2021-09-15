Раді слід дочекатися висновку Венеційської комісії щодо закону про олігархів, – нардеп від «слуг»

Мовчан вважає, що для боротьби з впливом бізнесу на політику варто рухатися шляхом судової реформи і реформи правоохоронних органів

«Всі довіряють Венеціанській комісії в частині аналізу законопроєктів», – нардеп Мовчан

Верховній Раді варто дочекатися висновків Венеційської комісії щодо проєкту закону про олігархів, щоб жодним чином не допустити порушення прав людини.

Про це заявив народний депутат Олексій Мовчан («Слуга народу») в ефірі телеканалу Наш.

«Я вважаю, що не тільки цей законопроєкт можна відправити та варто відправити до Венеційської комісії. Тому що це додаткова експертиза, і вона нам зайвою не буде. Це те, що варто робити щодо таких ключових ініціатив, які можуть вплинути на питання, пов’язані з правами людини чи корупцію і т.д. Тому нічого в цьому поганого немає. Ми ж його не відправляємо, не блокуємо навмисне, відправляючи в якийсь зашкварений орган. Всі довіряють Венеціанській комісії в частині аналізу законопроєктів. Все окей», – сказав нардеп Мовчан.

Він зазначив, що співпраця депутатського корпусу з Венеційською комісією щодо проєкту закону про олігархів лише посилить переговорну позицію України в очах західних партнерів.

Мовчан також додав, що для боротьби з впливом бізнесу на політику варто рухатися шляхом судової реформи та реформи правоохоронних органів.

«Давайте чесно. З олігархами треба боротися не тільки цим законопроєктом, а й судовою реформою, реформою антикорупційної інфраструктури, правоохоронних органів і т.д.», – підсумував Мовчан.

Нагадаємо, 2 вересня уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеційської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня Разумков направив законопроєкт для отримання висновку до Венеційської комісії.

Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати. Сам проєкт закону про олігархів на YES розкритикувати іноземні дипломати, бізнесмени та представники міжнародних організацій як такий, що порушує принципи демократії і верховенства права.