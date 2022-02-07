Незабаром в Україні значно зростуть ціни на солодощі

Виробники нарікають, що торік зростання закупівельних цін сягало 50%

Один з найбільших виробників кондитерських виробів та снеків Mondelez підвищуватиме ціни на свою продукцію через зростання собівартості. Про це заявив віцепрезидент з управління категорією «кондитерські вироби» Mondelez International у регіоні Східна Європа Євген Капустін, пише biz.censor.net.

«Через інфляцію ми змушені будемо підвищувати ціни на наші продукти», – сказав топменеджер.

За його словами, зростання закупівельних цін минулого року сягало 50%.

«Не секрет, що зараз глобально інфляція – це дуже великий бич, ми бачимо, що інфляція відбувається практично у всіх товарних категоріях, це дуже позначається на наших закупівельних цінах. Ці ціни за останній рік збільшилися на 20-30%, іноді на 50%. З огляду на те, що ми не хочемо, щоб якість наших продуктів погіршувалася, ми просто змушені переглядати ціни на наші продукти, тому що сировина, яку ми купуємо і використовуємо, дуже сильно змінилася в ціні», – розповів Капустін.

«Це зараз відбувається скрізь. Для Росії та Східної Європи інфляція в 7-10% – це якась даність, а зараз інфляція відбувається і на інших, західних ринках, а для них це в принципі шок. Вони так само закуповують молоко за вищими цінам, цукор, какао-боби. Інфляція – це теж певний наслідок нової реальності, мені здається, що і в 2022 році, і в 2023 році ми всі з цим зіткнемося», – додав топменеджер Mondelez.

Як відомо, Mondelez International – один із найбільших світових виробників снеків та кондитерських виробів, що працює більш ніж у 160 країнах. Бізнес Mondelez в Україні представлений приватною акціонерною компанією «Монделіс Україна».

До складу компанії в Україні входять Тростянецька кондитерська фабрика та дочірнє підприємство «Чипси Люкс».

«Монделіс Україна» реалізує продукцію під торговими марками «Корона», Milka, «Ведмедик Барні», Tuc, «Belvita!» Доброго ранку!», «Люкс», Halls, Dirol, Picnic.

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