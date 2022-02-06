Хто може не платити за доставку газу: пояснення фахівців

Українцям пояснили, чому доводиться оплачувати більше, ніж було спалено

Плата за доставку газу (за розподіл газу) не залежить від того, скільки кубометрів було спалено за звітний місяць. Вона сплачується однаковими частинами упродовж року. Не сплачувати її можна лише в одному випадку. Про це пише «ГазПравда».

Споживачів газу непокоять питання, пов'язані з платою за доставку газу. Якщо з вартістю самого газу, яку вони сплачують компаніям-постачальникам, більш-менш усе зрозуміло, то з вартістю розподілу (доставки) газу нерідко виникають питання.

Насамперед споживачам слід знати, що навіть за умови нульового використання газу доведеться платити за його доставку. Від сплати звільняються лише ті користувачі, яким офіційно було припинено постачання (розподіл) газу.

«Звертаємо увагу, газопостачання має бути не просто припинено (опломбовано), а також має бути розірвано договір з розподілу газу», – йдеться в повідомленні видання.

У решті випадків, якщо договір про газопостачання не розірвано, споживач мусить платити за доставку газу. Навіть за умови нульового споживання, є мінімальні річні нормативи споживання, за якими має бути оплачена ця послуга.

Ці нормативи такі:

39 кубометрів – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;

126 кубометрів – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

314 кубометрів – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.

Однак це – мінімальні річні обсяги споживання для різних груп користувачів. Насправді у переважної більшості споживачів за рік виходять значно більші обсяги. Саме, виходячи з них, і визначається плата за доставку для кожного домогосподарства.

Береться місячний обсяг споживання і множиться на тариф на доставку газу, який діє в конкретному облгазі.

Чому плата за доставку не відповідає обсягам газу, спожитого за місяць?

Тут усе дуже просто. Щомісячна плата за доставку газу обчислюється за формулою: О/12 х Т, де Т – тариф на доставку газу в конкретному облгазі, О – обсяг газу, спожитого за попередній рік.

Наприклад, за основу для розрахунку плати за доставку газу на 2022 рік взято обсяг газу, спожитий з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року. Цей обсяг ділиться на 12 і так виходить обсяг місячного споживання у минулому році. І саме цей показник береться для розрахунку плати за доставку у нинішньому році. Саме тому обсяги місячного споживання можуть не співпадати.

Нагадаємо, експерти розповіли, як знизити суми у платіжках.

Раніше стало відомо, від чого залежить сума у платіжці за розподілення газу: від чого вона залежить.

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