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Німеччина виділила для українських дітей €35 млн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина виділила для українських дітей €35 млн
Посольство Німеччини в Києві

Кошти мпрямують на відновлення освітнього процесу, а також надання доступу до послуг санітарії та гігієни

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділило €35 млн євро для Unicef Україна для освітніх та санітарних потреб дітей у західній та центральній Україні. Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

«За співпраці з державним банком розвитку Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку виділило €35 млн на партнерство з Unicef Україна, що передбачає захист дітей, відновлення освітнього процесу, надання доступу до послуг санітарії та гігієни, а також безперервну роботу системи соціального захисту в західній та центральній Україні», – йдеться в посольстві.

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Раніше Клімкін пояснив, чому Німеччина затягує процес передачі танків Україні.

До слова, триває 306-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: Німеччина Україна діти

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