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    Економіка та фінанси

    НКРЕКП хоче посилити боргову кризу в зеленій енергетиці у 2022 році, – нардеп

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    &laquo;Щодо сектору відновлюваної енергетики у влади єдина тактика &ndash; це постійний фінансовий тиск&raquo;,&nbsp;&ndash; Гончаренко - НКРЕКП хоче посилити боргову кризу в зеленій енергетиці у 2022 році, – нардеп
    «Щодо сектору відновлюваної енергетики у влади єдина тактика – це постійний фінансовий тиск», – Гончаренко

    «Наші можновладці традиційно «роздягають» інвесторів, – Гончаренко

    Національна комісія у сфері енергетики та комунальних послуг може посилити боргову кризу в секторі відновалюваної енергетики України, якщо ухвалить рішення про скорочення тарифу на передачу електроенергії НЕК «Укренерго».

    Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко, зазначаючи, що від такого рішення може постраждати і ЄБРР.

    «Коли Європа грошима допомагає, Україна їх усіляко обдирає.

    Минулого тижня ЄБРР виділив €75 млн інвестицій державній компанії «Укренерго». На сталий розвиток – щоб держкомпанія виплатила накопичені борги перед виробниками електроенергії з ВДЕ», – написав Гончаренко.

    «Водночас наші можновладці традиційно «роздягають» інвесторів. Є ризик того, що вчергове постраждає галузь відновлюваної енергетики. В середу НКРЕКП буде розглядати питання щодо того, чи зменшувати тариф НЕК «Укренерго». І зменшення хочуть зробити саме за рахунок відмови від оплати за зелену електроенергію у 2022 році», – зазначив нардеп.

    За його словами, обіцяну «зеленим» меморандумом норму про 20% виключили з проєкту бюджету 2022 року, а регулятор може виключити потрібні кошти в обсязі 11,5 млрд грн з тарифу на передачу струму «Укренерго».

    «Кожен крок нинішньої влади передбачуваний. Її завдання – обіцяти та нічого з цього не виконувати. Тим паче, щодо сектору відновлюваної енергетики у неї взагалі єдина тактика – це постійний фінансовий тиск. До речі, тиск і на ЄБРР, котрий є інвестором безлічі проєктів ВДЕ в Україні», – сказав депутат.

    Він також додав, що держава не повинна щороку накопичувати борги перед інвесторами.

    «Вони ж не просто зупиняють інвестувати, а ще й ідуть до міжнародних арбітражів. Вже є приклади навіть у нас. Тому зменшення тарифу на передачу «Укренерго» за рахунок обрізання компенсацій на виплати інвесторам у ВДЕ – шлях до нових проблем і арбітражів», – підсумував депутат.

    Теги: ЄБРР НКРЕКП Олексій Гончаренко альтернативна енергетика Укренерго
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    НКРЕКП хоче посилити боргову кризу в зеленій енергетиці у 2022 році, – нардеп