На Одещині після атаки РФ спалахнув склад із продуктами

Ворог ударив безпілотниками по об'єкту, який уже зазнавав атак раніше

У ніч проти 5 вересня російські війська ударними безпілотниками повторно атакували інфраструктуру Одеської області. Під ударом опинився об'єкт, який уже зазнавав ворожих атак раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок влучань загорілася складська будівля, призначена для зберігання продуктів харчування. Рятувальники працювали на місці попри повторні сигнали повітряної тривоги.

На Одещині внаслідок російської атаки спалахнув склад із продуктами фото: ДСНС

Наразі пожежу повністю ліквідовано. За даними ОВА та ДСНС, загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

Нагадаємо, 30 серпня російські війська вже атакували на Одещині складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа площею 3 тис. кв. м. Щонайменше троє людей зазнали поранень. Рятувальники ліквідували займання, а на місці працювали відповідні служби.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що російські удари по складській інфраструктурі наразі не створюють загрози тривалого дефіциту продовольства. За його словами, українцям немає потреби формувати запаси продуктів на кілька місяців, хоча в умовах війни варто мати вдома базовий запас їжі.