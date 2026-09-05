Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині після атаки РФ спалахнув склад із продуктами

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині після атаки РФ спалахнув склад із продуктами
Росіяни повторно атакували склад із продуктами на Одещині
фото: Одеська ОВА

Ворог ударив безпілотниками по об'єкту, який уже зазнавав атак раніше

У ніч проти 5 вересня російські війська ударними безпілотниками повторно атакували інфраструктуру Одеської області. Під ударом опинився об'єкт, який уже зазнавав ворожих атак раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок влучань загорілася складська будівля, призначена для зберігання продуктів харчування. Рятувальники працювали на місці попри повторні сигнали повітряної тривоги.

На Одещині внаслідок російської атаки спалахнув склад із продуктами
На Одещині внаслідок російської атаки спалахнув склад із продуктами
фото: ДСНС

Наразі пожежу повністю ліквідовано. За даними ОВА та ДСНС, загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

Нагадаємо, 30 серпня російські війська вже атакували на Одещині складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа площею 3 тис. кв. м. Щонайменше троє людей зазнали поранень. Рятувальники ліквідували займання, а на місці працювали відповідні служби.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що російські удари по складській інфраструктурі наразі не створюють загрози тривалого дефіциту продовольства. За його словами, українцям немає потреби формувати запаси продуктів на кілька місяців, хоча в умовах війни варто мати вдома базовий запас їжі.

Читайте також:

Теги: рятувальники продукти пожежа Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по Одесі
Росіяни запустили по Україні понад 200 дронів і ракети: скільки вдалося збити
9 серпня, 08:36
Зеленський повідомив про атаку на пункт пропуску на кордоні з Молдовою
Росія вдарила по пункту пропуску з Молдовою на Одещині
20 серпня, 09:59
Тренувальна база зазнала значних пошкоджень
Росіяни вдарили по базі «Чорноморця», де мали відбутися матчі Кубка України
22 серпня, 12:12
Виробництво молока в Україні скоротилося через спеку
В Україні скоротилися обсяги виробництва молока: причина
24 серпня, 05:50
Київ вже другу добу поспіль перебуває під постійною атакою реактивних безпілотників
У Києві вранці пролунали вибухи: дрони атакували місто кількома хвилями
29 серпня, 06:10
Наслідки детонації в селі Мила на Київщині
Трагедія у селі Мила: кількість загиблих зросла до 38, чотирьох людей шукають
30 серпня, 10:51
Наслідки російського удару по Київщині
Рятувальники загасили усі пожежі після атаки дронів на Київщину
12 серпня, 18:12
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 5-6 вересня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
Сьогодні, 07:01
Полиці з крупами у столичному «Велмарті» 2 вересня майже спорожніли
«Ситуація критична»: голова Асоціації ритейлерів оцінив наслідки ударів по торговельних складах
Вчора, 21:00

Новини

На Одещині після атаки РФ спалахнув склад із продуктами
На Одещині після атаки РФ спалахнув склад із продуктами
На Одещині п'ятирічний хлопчик загинув після пострілу в голову
На Одещині п'ятирічний хлопчик загинув після пострілу в голову
Поліція викрила ще один злочин підозрюваного у резонансному вбивстві в Одесі
Поліція викрила ще один злочин підозрюваного у резонансному вбивстві в Одесі
В Одесі через атаку РФ зросла кількість постраждалих, серед них є троє дітей
В Одесі через атаку РФ зросла кількість постраждалих, серед них є троє дітей
Росіяни вдарили по Одеській ТЕЦ: пошкоджено частину обладнання
Росіяни вдарили по Одеській ТЕЦ: пошкоджено частину обладнання
Росія масовано атакувала Одесу: постраждала інфраструктура
Росія масовано атакувала Одесу: постраждала інфраструктура

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
102K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Вчора, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Вчора, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Вчора, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Вчора, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Вчора, 20:27

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua