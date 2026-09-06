Пункт пропуску «Орлівка» на Одещині тимчасово призупинив роботу через атаку РФ

Повітряні Сили писали про безпілотники над Одеською областю

«Орлівка» – це міжнародний річковий поромний та автомобільний пункт пропуску через державний кордон України, що сполучає її з Румунією

Вночі 6 вересня російська окупаційна армія атакувала прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Про це повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація, передає «Главком».

За інформацією Ізмаїльської РДА, у зв'язку з атакою пункт пропуску «Орлівка» тимчасово призупинив свою роботу.

Про відновлення пропускних операцій та нормалізацію руху через кордон місцева влада обіцяє повідомити додатково.

Як відомо, уночі 1 вересня на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією.

Зазначається, що внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники.

Зауважимо, що голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про масовану ворожу атаку на місто у ніч на 1 вересня.

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. Унаслідок цього вісім людей загинуло, ще п'ять постраждало, з них троє дітей.

Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.