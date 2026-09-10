РФ атакувала цивільне судно в Чорному морі: загинули моряки

Двоє громадян Азербайджану загинули, ще двоє отримали поранення та були доставлені до лікарні в Чорноморську

Російські безпілотники 9 вересня двічі атакували цивільне судно Tedy у Чорному морі. Внаслідок ударів загинули двоє громадян Азербайджану, ще двоє членів екіпажу цієї країни дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Азербайджану.

За даними азербайджанського МЗС, загиблими є Аслан Алієв та Асім Касімов. Поранення отримали Імран Новрузов і Рауф Алієв. Їх доставили до лікарні в Чорноморську Одеської області, де вони проходять медичне обстеження та лікування.

Азербайджанське зовнішньополітичне відомство повідомило, що працює над поверненням поранених громадян на батьківщину після завершення необхідного лікування. Також дипломатичні служби займаються оформленням документів щодо загиблих моряків.

Судно Tedy ходить під прапором Сомалі. За даними азербайджанських медіа, воно належить компанії Mert Marine Corporation.

Судно атакували двічі. Друга атака сталася вночі, коли Tedy прямував до румунського порту Констанца. Саме під час цього удару загинули члени екіпажу.

За інформацією громадського об'єднання «Підтримка азербайджанських моряків», на борту перебували 10 членів екіпажу. Серед них були чотири громадяни Азербайджану, троє громадян Туреччини, двоє громадян Німеччини та один громадянин України.

Інформація про наслідки атаки для інших членів екіпажу наразі не повідомлялася.

Атака на Tedy сталася на тлі систематичних ударів Росії по цивільному судноплавству в Чорному морі. Україна неодноразово заявляла про небезпеку для суден, які заходять до її портів або прямують Українським морським коридором.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій України зверталося до Міжнародної морської організації через погіршення безпекової ситуації в Чорному морі. За даними відомства, протягом липня та першої половини серпня 2026 року Росія атакувала 52 цивільні судна.

У липні українська сторона зафіксувала 67 атак на портову інфраструктуру. Ще 35 ударів припали на судна в акваторіях портів, а 22 атаки були здійснені по суднах, які рухалися Українським морським коридором.

Через загрозу російських ударів від 23 липня також було призупинено рух суден на вхід до чорноморських портів України. Цьому передували численні повітряні атаки по портовій інфраструктурі.

Новий удар по цивільному судну з міжнародним екіпажем став черговим випадком, коли російські атаки створили загрозу для цивільного судноплавства в Чорному морі.