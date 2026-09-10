Пишний заявив, що не впливав на кадрові рішення «Сенс Банку»

Глава НБУ заперечив, що рекомендував Василя Веселого для роботи в банку, та готовий особисто відповісти на запитання ТСК

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що не рекомендував кандидатуру бізнесмена Василя Веселого для роботи в «Сенс Банку» та не впливав на кадрові рішення його наглядової ради. Так він відреагував на свідчення колишнього голови наглядової ради банку Шевкі Аджунера під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає «Главком».

«Категорично заперечую надання будь-яких рекомендацій з кадрових питань Наглядовій раді «Сенс Банку», – наголосив Пишний.

За його словами, він не рекомендував призначати Веселого радником наглядової ради, не презентував його членам ради та не давав жодних вказівок щодо цього або інших кадрових рішень.

«Твердження про протилежне не відповідають дійсності», – заявив глава НБУ.

Водночас Пишний підтвердив, що знайомий із Веселим. Він зазначив, що вже відповідав на пряме запитання голови ТСК щодо цього факту.

Глава Нацбанку закликав членів комісії ставити йому запитання безпосередньо, а не робити висновки на основі свідчень інших учасників слухань.

«Якщо ТСК має запитання до мене, вони мають бути поставлені мені безпосередньо, а не формуватися через інтерпретацію свідчень інших людей», – зазначив Пишний.

Він додав, що готовий прийти на засідання ТСК, відповісти на всі запитання та надати необхідні пояснення в межах своєї компетенції.

Заява Андрія Пишного у Фейсбуці Скриншот: Фейсбук/Андрій Пишний

Під час засідання ТСК колишній голова наглядової ради «Сенс Банку» Шевкі Аджунер розповів про обставини знайомства з Василем Веселим.

За словами Аджунера, він познайомився з бізнесменом після обговорень із представниками НБУ щодо необхідності покращити комунікацію між банком, державою та іншими стейкхолдерами.

Аджунер стверджував, що саме Андрій Пишний особисто познайомив його з Веселим. За його словами, ще до початку офіційної процедури співбесід йому пояснили, що бізнесмен може працювати комунікатором банку зі стейкхолдерами.

Після призначення Веселого менеджером із комунікацій із владою, за словами Аджунера, у «Сенс Банку» стало менше проблем у взаємодії з Національним банком.

Ситуація навколо «Сенс Банку» також розглядається на тлі розслідування НАБУ та САП у справі «Форест Гамп». Правоохоронці раніше повідомляли про викриття злочинної групи, яка, за даними слідства, організувала легалізацію коштів для сплати застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. У матеріалах справи фігурував державний «Сенс Банк».

Після цього посадовців банку, згаданих у матеріалах НАБУ, відсторонили від виконання обов'язків та позбавили доступу до управління.

Окремо правоохоронці раніше проводили обшуки у Василя Веселого. За даними медіа, бізнесмен нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча». Сам факт обшуків або згадування людини в матеріалах медіа не свідчить про доведеність правопорушення.