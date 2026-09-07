Афера на 50 млн грн. В Одесі забудовник захопив схил біля моря та звів там 47 таунхаусів

Незаконне будівництво завдало територіальній громаді збитків на понад 50,6 млн грн

В Одесі правоохоронці викрили місцевого забудовника, який, за даними слідства, самовільно захопив понад 7,5 тис. кв. м комунальної землі на схилі берегоукріплювальних споруд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що у 2019 році підприємець законно орендував у міської ради земельну ділянку площею понад 2 га для будівництва готельного комплексу – апартамент-готелю в Київському районі Одеси. Однак згодом він вийшов за межі орендованої території та розпочав забудову сусідньої комунальної землі.

Йдеться про схил берегоукріплювальних споруд, який не був призначений для приватної забудови. Там підприємець найняв будівельників та організував зведення цілого містечка триповерхових таунхаусів.

Правоохоронці оглянули незаконно зведені таунхауси в Одесі фото: Національна поліція України

Щоб приховати самовільне будівництво та ввести об'єкти в експлуатацію, забудовник вніс неправдиві відомості до державних електронних реєстрів. Документи на законно орендовану ділянку він використав для того, щоб представити нові апартаменти на сусідньому схилі як «реконструкцію» власного готелю.

У документації було зазначено, що роботи проводяться без зміни геометричних розмірів фундаменту, хоча, як стверджує слідство, будівлі звели з нуля на незабудованій території. У такий спосіб забудовник отримав декларації про готовність об'єктів до експлуатації.

Згодом, за версією правоохоронців, чоловік вирішив легалізувати незаконно отримане майно. Для цього він заснував нове товариство з обмеженою відповідальністю. Підозрюваний як голова будівельного кооперативу укладав фіктивні договори купівлі-продажу майнових прав та фактично продавав більшість таунхаусів власній підконтрольній компанії. Частину апартаментів він встиг продати стороннім покупцям.

Під час розслідування правоохоронці провели низку експертиз. За їхніми результатами встановлено, що забудовник самовільно зайняв 7538 кв. м комунальної землі та звів на ній 47 триповерхових таунхаусів. Експерти оцінили завдані громаді Одеси збитки у 50 млн 615 тис. грн.

Забудовнику повідомлено про підозру за статтями про самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Максимальне покарання за ці дії становить 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Правоохоронці проводять слідчі дії у справі одеського забудовника фото: Національна поліція України

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на незаконно збудовану нерухомість для забезпечення відшкодування збитків. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у 2026 році правоохоронці викрили кілька випадків самовільного використання комунальної землі у Києві. Зокрема, 3 вересня підприємцю було повідомлено про підозру через незаконну розбудову бізнес-центру на Позняках. За даними прокуратури, компанія звела двоповерхову прибудову на самовільно зайнятих земельних ділянках, збільшивши площу об'єкта з майже 200 до понад 440 кв. м.

Також наприкінці липня стало відомо про самовільне захоплення комунальної землі на Виноградарі. За даними слідства, директор приватного підприємства без дозвільних документів облаштував на ділянці автостоянку. Йдеться про ділянку, розташовану у водоохоронній зоні.