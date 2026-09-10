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Мінцифри та оператори почали тестувати 5G в Одесі

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Мінцифри та оператори почали тестувати 5G в Одесі
Раніше мережу запустили в Києві
Фото: Depositphotos

Під час випробувань швидкість передавання даних перевищує 1 Гбіт/с

Міністерство цифрової трансформації України разом із мобільними операторами розпочало тестування технології мобільного зв'язку 5G в Одесі. Пілотний проєкт має допомогти підготувати мережу до переходу на новий стандарт зв'язку після завершення воєнного стану. Про це повідомила пресслужба Мінцифри, передає «Главком».

У відомстві зазначили, що фахівці вже аналізують роботу встановленого обладнання у реальних умовах. Тестування має показати, як технологія працює за звичайного навантаження та великої кількості підключених користувачів.

Під час випробувань швидкість передавання даних сягає понад 1 Гбіт/с. Середня швидкість становить 600–700 Мбіт/с.

Однією з переваг 5G є те, що технологія бере на себе частину трафіку та допомагає розвантажувати мережі LTE. Завдяки цьому мобільний зв'язок має залишатися стабільнішим у місцях із великим скупченням людей.

У Мінцифри очікують, що впровадження зв'язку п'ятого покоління дасть змогу користуватися швидкісним інтернетом для дистанційної роботи, онлайн-навчання та доступу до цифрових сервісів.

За даними міністерства, майже 30% смартфонів українців уже підтримують стандарт 5G. Якщо пристрій перебуває в зоні відповідного покриття, він зазвичай автоматично підключається до мережі.

Якщо позначка 5G не з'явилася, користувачам радять перевірити, чи увімкнено цей стандарт у налаштуваннях мобільної мережі, оновити програмне забезпечення смартфона та вимкнути режим енергозбереження. Також можна на кілька секунд увімкнути й вимкнути режим «У літаку» або перезавантажити пристрій.

Наразі в Україні працюють 340 базових станцій 5G. Можливості нового стандарту вже випробували понад 3,8 млн унікальних абонентів у Львові, Бородянці, Харкові та Києві.

Раніше тестування технології розпочали в Києві. У перший день роботи тестової мережі користувачі завантажили понад 25 ТБ даних.

Пілотні проєкти в різних містах мають дати змогу перевірити роботу 5G у реальних умовах та підготувати інфраструктуру до подальшого розгортання технології.

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Теги: Одеса технології навчання

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