Тещу провідника ОУН Андрія Мельника перепоховають у Львові: прах ексгумували в Люксембургу

Могила була місцем, куди приходили українці, щоб вшанувати пам'ять діячів визвольного руху

Марія Федак була матір’ю Софії Федак-Мельник та тещею одного з провідників українського націоналістичного руху

У Люксембурзі ексгумували прах Марії Федак – матері Софії Федак-Мельник і тещі провідника Організації українських націоналістів Андрія Мельника. Найближчим часом її останки планують перепоховати у Львові. Про це повідомив голова ОУН Богдан Червак, передає «Главком».

Марія Федак була активною учасницею жіночого просвітницького руху, дружиною львівського адвоката Степана Федака та матір’ю вісьмох дітей. Її родина була пов’язана з українським визвольним рухом ХХ століття.

Старша донька Марії Федак, Ольга, була дружиною засновника ОУН Євгена Коновальця. Молодша донька Софія Федак стала дружиною наступника Коновальця на чолі ОУН Андрія Мельника.

Ольга Коновалець була діячкою ОУН, скрипалькою та бібліотекаркою. Софія Федак-Мельник займалася громадською діяльністю, була пластункою та фінансисткою.

Під час Другої світової війни Марія Федак разом із родиною доньки Софії виїхала з України через загрозу радянської окупації. Родина опинилася в еміграції в Люксембурзі, де Марія Федак згодом померла.

Її поховали на міському цвинтарі Боневуа у Люксембурзі. За словами Богдана Червака, це місце мало особливе значення для Андрія та Софії Мельників.

«Голова ОУН надзвичайно поважав свою тещу, вважаючи її втіленням шляхетної української матері, яка віддала все заради майбутнього України», – зазначив Червак.

Поруч із Марією Федак у 1964 році поховали Андрія Мельника, а у 1990 році – його дружину Софію. Могила стала місцем, куди приходили українці, щоб вшанувати пам’ять діячів українського визвольного руху.

Тепер родина вирішила перенести останки Марії Федак до України. Її планують перепоховати у Львові.

«Андрій Мельник та його дружина Софія вже в Україні. Незабаром, як і побажала родина, у Львів повернеться Марія Федак», – повідомив Богдан Червак.

Нещодавно у Нідерландах ексгумували останки Євгена Коновальця – полковника Армії Української Народної Республіки та першого голови Організації українських націоналістів.

13 серпня його прах доправили в Україну та зустріли з державними й військовими почестями. 18 серпня Коновальця перепоховали на меморіальному кладовищі.