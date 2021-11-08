  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі проводять роботи щодо запобігання можливим підтопленням під час дощів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Одесі проводять роботи щодо запобігання можливим підтопленням під час дощів

    Фахівці КП «Міські дороги» регулярно виконують роботи з ремонту дощових колодязів у всіх районах міста

    Минулого тижня, згідно з графіком проведення робіт, спеціалісти структурного підрозділу № 9 КП «Міські дороги» провели роботи з ремонту/відновлення дощоприймальних колодязів на вулицях: Паустовського ріг пр-ту Добровольського та Чорноморського козацтва, 68. Також працівники підприємства виконують системні роботи із заміни чавунних та металевих ґрат дощоприймачів на антивандальні. Робиться це з метою запобігання крадіжкам ґрат дощоприймачів. Нові ґрати із спеціального сплаву встановлені на вул. Балківській – шляхопровід «Поїзний».

    Раніше заміну було проведено на перетині вулиць: Б. Хмельницького та Старопортофранківської, вул. М'ясоїдівській, вул. Генерала Петрова, 4, вул. Маршрутній, 5, на розі Люстдорфської дороги та вул. Артилерійської.


    Очищення дощоприймачів і промивання рукавів від мулу та випадкового сміття провели на вул. Середньофонтанській/ул. Слєпньова, вул. Приморській, вул. Водопровідній, вул. Балківській, вул. Краснова, вул. Семена Палія, вул. Вапняній та Хаджибейській дорозі.

    Раніше роботи з прочищення дощоприймачів та промивання рукавів виконувались на вулицях: Маршала Малиновського, Балківській, Чорноморського козацтва, Богдана Хмельницького, Пушкінській, Отамана Головатого, Чернишевського, Косовській, Авіаційній, Люстдорфській дорозі, Фонтанській дорозі (від 5-ї до 9-ї станції Великого Фонтану).

    У роботах з промивання зливових колекторів та розчищення каналів задіяно важку техніку КП «Міські дороги»: екскаватори зі спеціальною насадкою, автогрейдери, високонапірну гідравлічну установку на базі автомобіля MAN для промивання пропускних труб, вантажівки та іншу спецтехніку.


    Щодня у вищевказаних роботах задіяно близько 100 робітників підприємства та понад 20 одиниць спецтехніки.

    Теги: дороги Одеса сміття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі проводять роботи щодо запобігання можливим підтопленням під час дощів