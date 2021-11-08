В Одесі проводять роботи щодо запобігання можливим підтопленням під час дощів

Фахівці КП «Міські дороги» регулярно виконують роботи з ремонту дощових колодязів у всіх районах міста

Минулого тижня, згідно з графіком проведення робіт, спеціалісти структурного підрозділу № 9 КП «Міські дороги» провели роботи з ремонту/відновлення дощоприймальних колодязів на вулицях: Паустовського ріг пр-ту Добровольського та Чорноморського козацтва, 68. Також працівники підприємства виконують системні роботи із заміни чавунних та металевих ґрат дощоприймачів на антивандальні. Робиться це з метою запобігання крадіжкам ґрат дощоприймачів. Нові ґрати із спеціального сплаву встановлені на вул. Балківській – шляхопровід «Поїзний».

Раніше заміну було проведено на перетині вулиць: Б. Хмельницького та Старопортофранківської, вул. М'ясоїдівській, вул. Генерала Петрова, 4, вул. Маршрутній, 5, на розі Люстдорфської дороги та вул. Артилерійської.



Очищення дощоприймачів і промивання рукавів від мулу та випадкового сміття провели на вул. Середньофонтанській/ул. Слєпньова, вул. Приморській, вул. Водопровідній, вул. Балківській, вул. Краснова, вул. Семена Палія, вул. Вапняній та Хаджибейській дорозі.

Раніше роботи з прочищення дощоприймачів та промивання рукавів виконувались на вулицях: Маршала Малиновського, Балківській, Чорноморського козацтва, Богдана Хмельницького, Пушкінській, Отамана Головатого, Чернишевського, Косовській, Авіаційній, Люстдорфській дорозі, Фонтанській дорозі (від 5-ї до 9-ї станції Великого Фонтану).

У роботах з промивання зливових колекторів та розчищення каналів задіяно важку техніку КП «Міські дороги»: екскаватори зі спеціальною насадкою, автогрейдери, високонапірну гідравлічну установку на базі автомобіля MAN для промивання пропускних труб, вантажівки та іншу спецтехніку.



Щодня у вищевказаних роботах задіяно близько 100 робітників підприємства та понад 20 одиниць спецтехніки.