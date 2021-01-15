Петиція за зниження тарифів набрала 25 тисяч підписів: Зеленський має відповісти

Володимир Зеленський повинен відповісти на петицію за зниження тарифів на електроенергію для населення

Необхідна кількість голосів під електронною петицією про зниження тарифів на електроенергію з'явилася за два тижні після реєстрації документа

На сайті президента України петиція за зниження тарифів на електроенергію для населення набрала необхідні 25 тисяч підписів. І тепер Володимир Зеленський зобов'язаний її розглянути.

З цим документом можна ознайомитися на сайті ОПУ.

На думку автора петиції Олени Головатої, рішення Кабінету Міністрів України на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигаль, яке ініціював виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко 28 грудня 2020 року про підвищення вартості електроенергії є абсолютно неконституційним і є прихованим геноцидом проти українців, дохід яких часто обмежується сумою в 4-6 тисяч гривень на сім'ю після сплати податків.

Автор петиції вважає, що Кабмін повинен не підвищувати тарифи, а встановити диференційовану ціну на електроенергію, що залежить від обсягу її споживання і чистого доходу на одного члена сім'ї.

Зокрема, в петиції пропонується, «Заборонити підвищення вартості електроенергії для населення, виробити пільгове нарахування оплати пенсіонерам і людям з сімей, дохід яких після сплати податків не перевищує п'ять тисяч гривень на людину, встановити диференційовану оплату».

Уточнимо, що до кінця збору мінімально необхідної кількості підписів залишилося 78 днів, а для розгляду цю петицію повинні підтримати не менше 25 тис. громадян.

На цей час під петицією продовжують залишати підписи. Її підтримали вже більше 25 тисяч 300 осіб.

Нагадаємо, що з початку місяця по всій території України тривають акції протесту проти тарифів на газ. У Києві до цього часу не протестували.

У середу, 13 січня, у газовому питанні з'явилися важливі зміни. Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.

13 січня президент України Володимир Зеленський зібрав на енергетичну нараду Кабінет міністрів, представників НКРЕКП, очільника НАК «Нафтогаз України» та фахівців, щоб вирішити питання із зависокими цінами на газ для українців. Там говорили, що тарифи на січень були завишені на понад 30%.

В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко повідомив, що в лютому українці отримають нові ціни на газ. Компанія «Нафтогаз України» вже підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний».