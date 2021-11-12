Нью-Йорк запустив власну криптовалюту
Майнінг нової криптовалюти NYCCoin стартував 10 листопада
10 листопада на платформі CityCoins розпочався майнінг нової криптовалюти Нью-Йорка NYCCoin. Створення муніципальної криптовалюти ініціювала міська спільнота та новообраний мер Нью-Йорка Ерік Адамс. Про це він повідомив у Тwitter.
Очікується, що влада міста отримуватиме 30% доходів від майнінгу NYCCoin. Місто може конвертувати криптовалюту в долари будь-якої миті.
Криптовалюта NYCCoin буде використовуватися для реалізації міських ініціатив та фінансування заходів Нью-Йорка.
Розробники зможуть створювати на базі NYCCoin смарт-контракти та децентралізовані програми (dApps).
Проєкт CityCoins дозволяє муніципалітетам створювати власні токени для залучення інвестицій у міську скарбницю. Інвестори можуть отримувати винагороду в біткоїнах за допомогою стекінгу міських токенів. У серпні проєкт CityCoin запустив першу міську криптовалюту MiamiCoin.
61-річний демократ Адамс, який 2 листопада переміг на виборах мера Нью-Йорка, є прихильником криптовалюти та вже пообіцяв отримати три перші зарплати на посаді мера у біткоїнах. Адамс також виступає за викладання основ криптовалют у міських школах.
Нагадаємо, днями біткоїн оновив історичний рекорд вартості.