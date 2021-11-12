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    Нью-Йорк запустив власну криптовалюту

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    Новообраний мер міста є прихильником криптовалют - Нью-Йорк запустив власну криптовалюту
    Новообраний мер міста є прихильником криптовалют
    Фото з відкритих джерел

    Майнінг нової криптовалюти NYCCoin стартував 10 листопада

    10 листопада на платформі CityCoins розпочався майнінг нової криптовалюти Нью-Йорка NYCCoin. Створення муніципальної криптовалюти ініціювала міська спільнота та новообраний мер Нью-Йорка Ерік Адамс. Про це він повідомив у Тwitter.

    Очікується, що влада міста отримуватиме 30% доходів від майнінгу NYCCoin. Місто може конвертувати криптовалюту в долари будь-якої миті.

    Криптовалюта NYCCoin буде використовуватися для реалізації міських ініціатив та фінансування заходів Нью-Йорка.

    Розробники зможуть створювати на базі NYCCoin смарт-контракти та децентралізовані програми (dApps).

    Проєкт CityCoins дозволяє муніципалітетам створювати власні токени для залучення інвестицій у міську скарбницю. Інвестори можуть отримувати винагороду в біткоїнах за допомогою стекінгу міських токенів. У серпні проєкт CityCoin запустив першу міську криптовалюту MiamiCoin.

    61-річний демократ Адамс, який 2 листопада переміг на виборах мера Нью-Йорка, є прихильником криптовалюти та вже пообіцяв отримати три перші зарплати на посаді мера у біткоїнах. Адамс також виступає за викладання основ криптовалют у міських школах.

    Нагадаємо, днями біткоїн оновив історичний рекорд вартості.

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    Теги: Нью-Йорк мер фінансування криптовалюта
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    Нью-Йорк запустив власну криптовалюту