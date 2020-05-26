Об'єднана гірничо-хімічна компанія заявила, що повністю зупинила відвантаження продукції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У регіонах, де працюють комбінати, через зупинку виробництва прогнозується соціальне напруження

У профспілці заявляють, що підприємство чекають штрафи за невиконання контрактів, збитки й простій працівників

Тимчасово виконувач обов'язків голови правління Об'єднаної гірничо-хімічної компанії Пітер Девіс з 16 травня 2020 року повністю припинив відправку продукції, як на експорт, так і на внутрішній ринок. Про це йдеться в наказі, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

У профспілці заявляють, що підприємство чекають штрафи за невиконання контрактів, збитки й простій працівників.

Ситуацією обурені також профспілки філій.

«Ми бачимо, що продукція не відпускається, люди хвилюються. Збагачувальне виробництво переходить в режим поетапної зупинки найскладніших процесів. Людей готують до простою. За всю історію роботи Вільногірського ГМК фабрика зупинялася лише на ремонти! Це петля, яку затягують на шиї трудового колективу», - вважає голова профкому Вільногорської первинної організації Профспілки металургів і гірників України (ПМГУ) Федір Клименко.

За словами голови профкому Іршанської первинної організації ПМГУ Миколи Волохова, нових контрактів, які змогли б виконувати філії ОГХК немає.

Також Волохов додає, що нове керівництво ОГХК на чолі з Пітером Девісом нещодавно приїжджало на комбінат і оголосило про рішення зупинити відвантаження і запропонувало відправляти продукцію на склади.

«Цю ситуацію ми вже проходили у 2014, коли наш комбінат залишився без ринків збуту після виходу з оренди. Ми пам'ятаємо, як це закінчилося збитками. Ми важко їх долали аж до 2016 р., поки ОГХК не вивело нашу продукцію на експорт. Ми не хочемо повторення і вкрай незадоволені рішенням Києва! А ще ображені тим, що спроби нашої адміністрації привернути увагу президента України, прем'єр-міністра та інших органів влади та правоохоронних органів до наших проблем, не знайшли відгуку. Вже три місяці в офісі ОГХК нас не чують!» - додав Волохов.

Комбінати підрахували прогнозовані збитки та наслідки припинення відвантажень. Так, на Іршанському ГЗК збитки тільки за одним невиконаним контрактом складуть $2 млн, контрагент може стягнути з ОГХК через суд. А у випадку, якщо виробництво продовжить працювати без відвантажень, збитки компанії в травні досягнуть близько 11 млн грн, у червні - 9 млн грн., у кінці червня дефіцит оборотних коштів на Іршанському ГЗК може перевищить 150 млн грн.

Відзначається також, що гірше виглядає ситуація на іншій філії - Вільногірському ГМК, де виконання наказу призведе до невиконання зобов'язання перед контрагентами в сумі $42,3 млн. Збитки компанії можуть сягнути $3,8 млн у вигляді стягнутих штрафів. Якщо виробництво не буде зупинено, у травні очікуються збитки на суму 10 млн грн, в червні - 27 млн грн. Дефіцит оборотних коштів філії в кінці червня перевищить 300 млн грн.

У регіонах, де працюють комбінати, через зупинку виробництва прогнозується соціальне напруження. Державний і місцеві бюджети недоотримають понад 45 млн грн у вигляді податків та обов'язкових платежів від Вільногірського ГМК.