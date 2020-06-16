Об'єднана гірничо-хімічна корпорація уклала договори на продаж сировини з підприємством «Керамплюс» на 200 млн гривень



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Об'єднана гірничо-хімічна корпорація розпочала працювати у серпні 2014

«Керамплюс» поки єдиний трейдер ОГХК

Об'єднана гірничо-хімічна корпорація (ОГКХ)і ТОВ «Керамплюс» бізнесмена Віталія Кучука на початку червня уклали договори на продаж продукції ОГХК на 200 млн гривень. Про це повідомляє Мінпром, посилаючись на договори між компаніями.

«Керамплюс» вже займалася перепродажем продукції філії ОГХК - Вільногірського ГМК на початку 90-х років.

За даними учасників титанового ринку, «Керамплюс» поки єдиний трейдер ОГХК і позиціонується як ексклюзивний постачальник.

Віталій Кучук не нова людина в титановій галузі і у свій час очолював Запорізький титано-магнієвий комбінат.

Кучук і його партнер Дмитро Візгалов займалися скупкою продукції Вольногіркого ГМК за значно нижчими від ринокових цінами, поки його структури не були витіснені трейдерами бізнесмена Дмитра Фірташа у 2004 році.

Т.в.о. голови правління ОГХК Пітер Девіс і глава ФДМ Дмитро Сенниченко звинувачували попереднє керівництво ОГХК в корупції, зокрема, – заниженні цін на продукцію компанії під час продажу на експорт і обіцяли укладати договори безпосередньо з переробниками.

Однак порівняння договірних цін з «Керамплюс» і ринкових також свідчить про значне заниження цін. А сама «Керамплюс» є класичним посередником, який купує продукцію для перепродажу.

Вартість продукції ОГХК при покупці на внутрішньому ринку, грн / т у другому кварталі 2020:

Ставроліт Циркон (КЦЗ) Циркоп (КЦП) Рутил Ільменіт Ринок 2400 37935 39340 34563 7868 Керамплюс 1700 35200 37600 33600 5550



Нагадаємо, юридичний відділ Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) у квітні цього року звернувся до правоохоронців з приводу крадіжки в компанії. Про це повідомляє пресслужба компанії. За її даними, поки легітимний керівник ОГХК Михайло Макаров знаходиться на лікарняному листі, тимчасовий його заступник, призначений Фондом держмайна в карантин, без конкурсу, Пітер Девіс, він же колишній співробітник проросійської Glencore, повністю паралізував роботу офісу компанії.