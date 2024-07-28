Масова бійка в Одесі. Поліція затримала сімох учасників

Наразі поліцейські вживають заходів щодо встановлення інших учасників інциденту

27 липня, ввечері біля одного з розважальних закладів в Аркадії між компаніями незнайомців виникла масова бійка. Поліцейськими, які несли службу з охорони громадського порядку, протиправні дії були припинені. До того ж, правопорушники мали явні ознаки спʼяніння та вчинили супротив представнику влади, який намагався їх вгамувати.

Сімох молодиків віком від 20-ти до 23-х років поліцейські доставили до підрозділу поліції для зʼясування всіх обставин події. Всі вони з однієї компанії, причину та мотиви бійки пояснювати відмовилися. Наразі поліцейські вживають заходів щодо встановлення інших учасників інциденту.

Правопорушники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі кваліфікували їх дії за ч.3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Згідно з чинним законодавством фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Слідство триває.

Нагадаємо, це не перша така бійка в Одесі. Увечері 2 липня в Аркадії – курортному районі Одеси – сталася масова бійка, під час якої один з чоловіків отримав тяжку травму. Про це пишуть місцеві пабліки.

У соцмережах з'явилися відео, на яких видно як одночасно декілька людей розпочинають між собою бійку. Одному із учасників конфлікту пошкодили око.