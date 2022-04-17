Офіс президента просить санкцій для конвертаційного банку Путіна

Газпромбанк раніше був фігурантом схем «Росукренерго»

Єрмак вважає, що Газпромбанк має увійти до шостого пакету санкцій

Глава офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що ЄС має розширити підготовлений до запровадження "шостий санкційний пакет".

Європейський Союз має розширити піготовлений ним шостий санкційний пакет проти Росії, вважає України Андрій Єрмак. Про це керівник Офісу президента розповів у своєму коментарі «Європейській правді».

Також у своєму Telegram-каналі Єрмак наголосив на запланованих санкціях проти енергетики та банківського сектору РФ, але повідомив, що вважає такий тиск неповним.

«Я ще раз нагадаю, що у випадку банківського сектору дієвими також будуть санкції проти Газпромбанку, який визначений уповноваженим для розрахунків за російський газ», - заявив він.

Як відомо, досі ЄС відмовлявся включати Газпромбанк до переліку установ, на які здійснюється санкційний тиск. Зокрема, у разі його відключення від SWIFT для держав ЄС суттєво ускладниться виконання контрактів закупівлі російського газу.

Нагадаємо, що з квітня діє запроваджений указом президента Росії новий порядок оплати постачання російського газу – з обов'язковою конвертацією валюти контрактів у рублі через «Газпромбанк».

На даний момент лише Білорусь згодна розраховуватися російськими рублями за природний газ, який постачатиме «Газпром».

Нагадаємо, що раніше «Газпромбанк» володів 50% акцій СП «Росукренерго» - посередника при постачанні російського газу до України.