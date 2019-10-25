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    Економіка та фінанси

    У «М.С.Л» вважають, що податки від лотерей держава має спрямувати на фінансування соціальної сфери

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    Вихованці хокейної школи у льодовій арені &laquo;Льодограй&raquo; отримали нове спорядження від&nbsp;&laquo;М.С.Л.&raquo; - У «М.С.Л» вважають, що податки від лотерей держава має спрямувати на фінансування соціальної сфери
    Вихованці хокейної школи у льодовій арені «Льодограй» отримали нове спорядження від «М.С.Л.»

    Зараз «М.С.Л» за власний кошт фінансує спортивні соціальні проекти - керівник з комунікацій «М.С.Л.»

    В Україні має запрацювати модель цільового використання державою надходжень від лотерей.

    Таку точку зору висловив в.о. директора з комунікацій оператора державних лотерей «М.С.Л.» Антон Авдєєв під час вручення нового спорядження вихованцям хокейної школи у льодовій арені «Льодограй» (м. Богуслав, Київська обл.).

    «У всьому світі за рахунок лотерей держава фінансує різноманітні соціальні та інфраструктурні проекти: місцеве кіно, спорт, освіта… І Україна не має бути виключенням!», - зазначив Авдєєв у своєму виступі.

    На думку представника «М.С.Л.», ситуація на лотерейному ринку далека від ідеальної.

    «Кабінет міністрів України запропонував законопроект про врегулювання грального бізнесу. Ми аналізуємо цей проект. І не розуміємо, чому там так багато про ліцензійні умови та вимоги до операторів, а про механізми фінансування соціальної сфери лише декілька абзаців», - пояснює Авдєєв.

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    Авдєєв також підкреслив, що зараз «М.С.Л» за власний кошт фінансує певні соціальні проекти. Серед них  кінофестиваль «Молодість» та льодова арена «Льодограй», на будівництво якої компанія витратила близько $3 млн.

    На думку Авдєєва, історія льодової арени «Льодограй» - яскравий приклад того, як гроші від лотерей можуть змінити життя дітей по всій Україні.

    «Ще в 2014 році ми збудували льодову арену  «Льодограй» в Богуславі і з тих пір дитяча хокейна команда «Шершні» 12 разів була призером в українських та міжнародних змаганнях. А юні богуславські фігуристи отримали 322 призових місця, в тому числі у міжнародних змаганнях. Завядки арені «Льодограй» діти отримують нові можливості для власного майбутнього», - пояснює представник «М.С.Л.»

    «З того часу, як у 2014 році в Богуславі збудували льодову арену  «Льодограй», наша дитяча хокейна команда «Шершні» 12 разів була призером в українських та міжнародних змаганнях. А юні богуславські фігуристи отримали 322 призових місця, в тому числі у міжнародних змаганнях. Завядки арені «Льодограй» діти отримують нові можливості для власного майбутнього» - погоджуютсья батьки юних спортсменів.

     

     

     

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