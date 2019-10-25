У «М.С.Л» вважають, що податки від лотерей держава має спрямувати на фінансування соціальної сфери



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Вихованці хокейної школи у льодовій арені «Льодограй» отримали нове спорядження від «М.С.Л.»

Зараз «М.С.Л» за власний кошт фінансує спортивні соціальні проекти - керівник з комунікацій «М.С.Л.»

В Україні має запрацювати модель цільового використання державою надходжень від лотерей.

Таку точку зору висловив в.о. директора з комунікацій оператора державних лотерей «М.С.Л.» Антон Авдєєв під час вручення нового спорядження вихованцям хокейної школи у льодовій арені «Льодограй» (м. Богуслав, Київська обл.).

«У всьому світі за рахунок лотерей держава фінансує різноманітні соціальні та інфраструктурні проекти: місцеве кіно, спорт, освіта… І Україна не має бути виключенням!», - зазначив Авдєєв у своєму виступі.

На думку представника «М.С.Л.», ситуація на лотерейному ринку далека від ідеальної.

«Кабінет міністрів України запропонував законопроект про врегулювання грального бізнесу. Ми аналізуємо цей проект. І не розуміємо, чому там так багато про ліцензійні умови та вимоги до операторів, а про механізми фінансування соціальної сфери лише декілька абзаців», - пояснює Авдєєв.

Авдєєв також підкреслив, що зараз «М.С.Л» за власний кошт фінансує певні соціальні проекти. Серед них кінофестиваль «Молодість» та льодова арена «Льодограй», на будівництво якої компанія витратила близько $3 млн.

На думку Авдєєва, історія льодової арени «Льодограй» - яскравий приклад того, як гроші від лотерей можуть змінити життя дітей по всій Україні.

«Ще в 2014 році ми збудували льодову арену «Льодограй» в Богуславі і з тих пір дитяча хокейна команда «Шершні» 12 разів була призером в українських та міжнародних змаганнях. А юні богуславські фігуристи отримали 322 призових місця, в тому числі у міжнародних змаганнях. Завядки арені «Льодограй» діти отримують нові можливості для власного майбутнього», - пояснює представник «М.С.Л.»

«З того часу, як у 2014 році в Богуславі збудували льодову арену «Льодограй», наша дитяча хокейна команда «Шершні» 12 разів була призером в українських та міжнародних змаганнях. А юні богуславські фігуристи отримали 322 призових місця, в тому числі у міжнародних змаганнях. Завядки арені «Льодограй» діти отримують нові можливості для власного майбутнього» - погоджуютсья батьки юних спортсменів.