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    Події в Україні

    Чи завершиться війна до 9 травня? Лавров дав відповідь

    Нещодавно Лавров заявляв, що війна РФ проти України завершиться мирним договором - Чи завершиться війна до 9 травня? Лавров дав відповідь
    Нещодавно Лавров заявляв, що війна РФ проти України завершиться мирним договором
    фото з відкритих джерел

    Цілі Москви ще не досягнуті, заявив Лавров

    Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya, чи буде завершена війна РФ проти України до 9 травня.

    За словами російського міністра, «спецоперацію» буде закінчено, як тільки будуть досягнуті цілі Москви.

    «Вона буде завершена, як тільки цілі… будуть реалізовані і досягнуті», – заявив Лавров.

    Нагадаємо, нещодавно Лавров повідомив, що напад Росії на Україну в будь-якому випадку закінчиться мирним договором. Але за його словами, текст угоди буде залежати від стану справ на полі бою.

    За даними розвідки Великої Британії, битва за Донбас залишається головним стратегічним фокусом Росії, щоб досягти головної мети – забезпечити контроль над Донецькою та Луганською областями.

    Раніше ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що найбільш очевидна ціль президента РФ Володимира Путіна до 9 травня – це захоплення Маріуполя.

    За даними Генштабу нині ворог зосередився на блокуванні українських сил біля «Азовсталі».

    Читайте також: Битва за Донбас. Як Україна і Росія підготувались до вирішальної фази війни


    Теги: росія окупанти війна Сергій Лавров Україна окупація #stoprussia
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    Чи завершиться війна до 9 травня? Лавров дав відповідь