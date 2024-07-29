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Компанії Порошенка, Косюка, Пінчука і Ахметова. Названо топ-10 лідерів переробної галузі

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Компанії Порошенка, Косюка, Пінчука і Ахметова. Названо топ-10 лідерів переробної галузі
Третина від сукупного доходу лідерів переробної промисловості припадає на три компанії групи СКМ Ріната Ахметова – 115,34 млрд грн
колаж: glavcom.ua

Лідери переробної промисловості збільшили дохід на 23% за рік

У 2023 році десятка лідерів переробної промисловості отримала загалом дохід у 317,53 млрд грн. Про це говорять дані Індексу Опендатабота.

Понад третину із топ-10 лідерів у цій сфері заробили компанії з групи СКМ Ріната Ахметова. Попри великі суми доходів, за підсумками року, чотири компанії пішли у збитки та не мають чистого заробітку. Найбільший чистий прибуток отримав «Рошен».

На 23% зріс сукупний дохід топ-10 компаній переробної промисловості торік за даними Індексу Опендатабота. Третина від сукупного доходу лідерів припадає на три компанії групи СКМ Ріната Ахметова – 115,34 млрд грн.

Очолює топ-10 «Запоріжсталь», яка збільшила свій дохід на 20%, до 56,4 млрд грн. Попри це, другий рік поспіль компанія зазнає збитків у розмірі 4 млрд грн.

На другому місці переліку теж перебуває компанія Ахметова – «Камет сталь». Її дохід зріс на 14% і склав 43,07 млрд грн. Проте це не допомогло бізнесу вийти у плюс: збитки «Камет сталь» зросли у 1,4 раза та сягли 950 млн грн.

Ще одна компанія Ахметова посіла 9 місце у рейтингу – це «Запоріжкокс» з доходом 15,87 млрд грн. Водночас це єдиний бізнес-групи СКМ в Індексі, що вийшов у плюс із чистим прибутком у 397 млн грн. 

Трійку лідерів закрив «Арселорміттал» (колишня «Криворіжсталь», корпорація Mittal Steel). Дохід підприємства впав на 5% за рік, до 41,84 млрд грн. Проте компанія змогла у 4 рази зменшити свої збитки – до 12 млрд грн.

Компанії Порошенка, Косюка, Пінчука і Ахметова. Названо топ-10 лідерів переробної галузі фото 1
графіка: opendatabot.ua

Найбільший приріст чистого прибутку в Індексі переробної промисловості Опендатаботу показала «Кока-Кола». Чистий прибуток компанії виріс аж у 37 разів за рік – до 1,64 млрд грн.

Залишитися у плюсі та збільшити прибуток у 1,4 раза також зміг «Рошен» Олексія Порошенка. Компанія заробила 5,64 млрд грн – це найбільший прибуток серед топ-10. 

Також до топ-10 потрапили 2 компанії групи МХП Юрія Косюка із сукупним доходом 61,57 млрд грн або 19% від доходу усього рейтингу. Серед них:

  • Вінницька птахофабрика – дохід зріс майже на третину, до 39,25 млрд грн. Чистий прибуток склав 1,05 млрд грн (-11%);
  • Катеринопільський елеватор – 22,32 млрд грн доходу. Збитки компанії склали 156 млн грн.

Збільшити свій дохід у 2,5 раза вдалося й Українській бронетехніці: 32,42 млрд грн. Чистий прибуток теж виріс – аж у 4 рази, та сягнув 708 млн грн.

Компанія «Інтерпайп Ніко Тьюб» з групи EastOne Віктора Пінчука заробила 20,5 млрд грн – за рік дохід зріс на чверть. Більш помітно виріс чистий прибуток: майже вдвічі, до 4,95 млрд грн.

Компанії, які вийшли з рейтингу:

  • «Дніпросталь» – 11,9 млрд грн доходу (+10% за рік);
  • «Дельта вілмар Україна» – 11,06 млрд грн доходу (-6%);
  • Нікопольський завод феросплавів – 9,5 млрд грн доходу (-6%).

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Теги: бізнес завод Україна

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