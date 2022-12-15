Падіння ВВП та пошук «друзів». Путін зробив заяву про економічну війну

Кремлівський диктатор переконує росіян, буцімто їм дуже добре живеться

Риторика Москви з часів СРСР незмінна: традиційно звинувачують Захід у всіх негараздах

15 грудня кремлівський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв щодо економічної ситуації в країні-терористці Росії. Зокрема, як виявилося, Москва буде шукати, з ким розвивати торгово-економічні відносини, курс рубля буцімто вкрай стабільний, тільки от чомусь рівень життя росіян при цьому падає. Втім, винні в такому дисонансі, звісно ж, недруги Кремля – країни Заходу. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Економічна війна

Диктатор Володимир Путін у ході засідання Ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів назвав заходи, що вживаються Заходом щодо країни-терористки РФ, економічною війною.

«Колективний Захід обрушився на нас з економічною війною», – сказав він, імовірно, маючи на увазі санкції, запроваджені проти них.

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При цьому Путін заявив, буцімто Росія не піде шляхом самоізоляції на світовій арені і розвиватиме відносини із зацікавленими країнами. Мовляв, економіка буде відкритою. Цікаво тільки, чи багато охочих для такої співпраці знайдуть рашисти.

ВВП котиться вниз, та ви тримайтеся

Попри всі спроби переконати росіян, начебто економіка РФ не розвалюється, Путін визнав: за підсумками 2022 року ВВП Росії знизиться приблизно на 2,5%.

При цьому що він запевняє, що рубль у 2022 році буцімто став однією з найсильніших валют світу. Мовляв, все завдяки новій схемі розрахунків за газ, каже кремлівський господар.

А ще Путін вирішив потішити потенційних виборців заявою, начебто рівень бідності у Росії в третьому кварталі знизився. От тільки про те, чи помітили таке економічні успіхи пересічні росіяни, диктатор промовчав.

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Нагадаємо, як прогнозується, падіння російської економіки може розтягнутися на три роки.