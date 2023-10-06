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Пальне в Україні стало ще дорожчим: актуальні ціни на АЗС

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пальне в Україні стало ще дорожчим: актуальні ціни на АЗС
За літр пального доводиться викладати дедалі більше грошей
фото з відкритих джерел

Бензин подорожчав майже на всіх АЗС, але одна мережа, навпаки, знизила ціну

З 30 вересня по 6 жовтня бензин марки А-95 в середньому по Україні подорожчав на 0,30 грн/л (до 55,41 грн/л), а бензин А-95+ додав в ціні 0,26 грн/л (до  58,33 грн/л). Дизельне пальне також стало дорожчим – на 0,41 грн/л і зараз коштує 55,50 грн/л, пише enkorr.

Зазначається, що консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка складається з близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Таким чином, бензин марки А-95 тепер коштує 55 грн/л, за літр А-95+ доведеться викласти 55,50 грн/л, а дизельного пального – 55 грн/л.

На станціях мережі KLO всі види пального підвищились в ціні на 0,7 грн/л. Бензин А-95 тепер коштує 56,79 грн/л, бензин А-95+ подорожчав до  58,99 грн/л, а ДП – до 56,29 грн/л.

Дизпальне у мережі UPG за тиждень підскочило в ціні на 50 коп./л – до 55,10 грн/л.

Пальне в Україні стало ще дорожчим: актуальні ціни на АЗС фото 1

Мережі AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», U.GO, Prime, «Укр-Петроль», Neftek та інші підняли ціни на пальне в межах 0,4-1,5 грн/л.

В той самий час мережа «Авантаж», навпаки, знизила ціну на звичайний бензин А-95 на 60 коп./л (до 49,95 грн/л), а дизпальне залишилось на рівні 51,55 грн/л.

Нагадаємо, світові нафтопереробні заводи не можуть виробляти достатньо дизельного пального, що відкриває новий виток інфляції та позбавляє світову економіку пального, яке живить як промисловість, так і транспорт. Ціни на дизель в США підскочили вище 140 дол., що є найбільшим показником за всю історію для цієї пори року. Європейський еквівалент з літа злетів на 60%.

Теги: дизельне пальне пальне АЗС ціни бензин

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