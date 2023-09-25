Росія уникнула санкцій «Великої сімки» на більшу частину своєї нафти – FT

Росія стає все більш майстерною в обході обмеження цін на нафту, встановленого країнами «Великої сімки»

Росії вдалося уникнути санкцій «Великої сімки» на більшу частину свого експорту нафти, адже доходи Кремля від сировини зростають. Про це повідомляє Financial Times.

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Як зазначає видання, стійке зростання цін на сиру нафту з липня до більш ніж $95 за барель у поєднанні зі зниженням знижки на власну нафту призведе до того, що доходи Кремля від нафти, ймовірно, 2023 року становитимуть як мінімум на $15 млрд більше, ніж може бути.

Згідно з публікацією FT, в якій аналізуються дані про перевезення та страхування, у серпні майже 75% усіх морських поставок нафти з Росії здійснювалося без західної страховки, порівняно з приблизно 50% цієї весни.

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Зростання означає, що Росія стає все більш майстерною в обході обмеження цін на нафту, встановленого країнами «Великої сімки», у $60 за барель, що дозволяє їй продавати більше своєї нафти за цінами, близькими до цін міжнародного ринку, і завдає удару по спробах Заходу обмежити доходи Росії від продажу нафти, які становлять більшу частину бюджету Кремля після вторгнення в Україну.

Хоча російський нафтовий сектор, як і раніше, стикається з серйозними проблемами, включаючи заяви про нестачу внутрішнього ринку нафтопродуктів і загальне зниження обсягів експорту, цифри, як і раніше, дозволяють припустити, що до військового бюджету Володимира Путіна надходитиме більше доходів від нафти, підсумовує FT.

Механізм G7 дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден, якщо є докази, що покупка не перевищує ціновий ліміт $60 за барель сирої нафти, $45 за барель важкого палива і $100 за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Ідею було висунуто Вашингтоном, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною, уникаючи при цьому збоїв на ринку внаслідок заборони ЄС на російську нафту.

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Нагадаємо, Росія дедалі активніше приховує свої операції з експорту нафти та нафтопродуктів, щоб не дозволяти західним країнам відстежувати виконання санкцій.

Крім того, поки країни Європи запроваджують нові санкції проти країни-агресора, вона продовжує бути активним гравцем і, навіть, покупцем нафтоналивного флоту.

До слова, обмеження, запроваджені Росією та Саудівською Аравією на видобуток та продаж нафти, обертаються наслідками практично для всіх країн.