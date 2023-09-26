Власників генераторів штрафуватимуть за запаси пального

У кінці минулого року в Україні встановили спеціальні норми зберігання пального

Платники податків, які володіють генераторами, можуть отримати чималі штрафи, якщо не будуть слідкувати за обсягами пального. Про це попередила Державна податкова служба у Дніпропетровській області.

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Норми використання пального для генераторів встановили ЗУ № 2836-IX від 13 грудня 2022 року. На період дії воєнного стану і протягом 30 днів після його скасування ті суб’єкти господарювання (фізичні особи-підприємці та юридичні особи), які зберігають до 2 тис. літрів ресурсу на одному об’єкті, можуть не мати спеціальних дозвільних документів.

Якщо ж у наявності понад 2 тис. літрів пального, знадобиться подати в контролюючий орган декларацію про провадження господарської діяльності та вказати наступні відомості:

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організаційно-правову форму (для юридичних осіб);

повне і скорочене найменування;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

контактний номер телефону;

адресу електронної пошти;

прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або його уповноваженого представника;

загальну місткість резервуарів для зберігання пального;

їх фактичне місцеперебування.

Право на зберігання пального в обсязі понад 2 тис. літрів на кожному об’єкті набувається одразу після подання декларації. Ті підприємці та юридичні особи, які мають право не отримувати ліцензію, повинні звернутись до Державної податкової служби для внесення себе у спеціальний електронний реєстр.

Якщо контролюючий орган виявить факт зберігання пального у значних обсягах без дозволу, то суб'єкту доведеться відповідати згідно з нормами закону. Йдеться про штраф у розмірі 500 тис. гривень.

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