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Власників генераторів штрафуватимуть за запаси пального

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Власників генераторів штрафуватимуть за запаси пального
Доведеться викласти сотні тисяч гривень
фото: RBC

У кінці минулого року в Україні встановили спеціальні норми зберігання пального 

Платники податків, які володіють генераторами, можуть отримати чималі штрафи, якщо не будуть слідкувати за обсягами пального. Про це попередила Державна податкова служба у Дніпропетровській області.

Норми використання пального для генераторів встановили ЗУ № 2836-IX від 13 грудня 2022 року. На період дії воєнного стану і протягом 30 днів після його скасування ті суб’єкти господарювання (фізичні особи-підприємці та юридичні особи), які зберігають до 2 тис. літрів ресурсу на одному об’єкті, можуть не мати спеціальних дозвільних документів.

Якщо ж у наявності понад 2 тис. літрів пального, знадобиться подати в контролюючий орган декларацію про провадження господарської діяльності та вказати наступні відомості:

  • організаційно-правову форму (для юридичних осіб);
  • повне і скорочене найменування;
  • ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
  • місцезнаходження;
  • контактний номер телефону;
  • адресу електронної пошти;
  • прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або його уповноваженого представника;
  • загальну місткість резервуарів для зберігання пального;
  • їх фактичне місцеперебування.

Право на зберігання пального в обсязі понад 2 тис. літрів на кожному об’єкті набувається одразу після подання декларації. Ті підприємці та юридичні особи, які мають право не отримувати ліцензію, повинні звернутись до Державної податкової служби для внесення себе у спеціальний електронний реєстр.

Якщо контролюючий орган виявить факт зберігання пального у значних обсягах без дозволу, то суб'єкту доведеться відповідати згідно з нормами закону. Йдеться про штраф у розмірі 500 тис. гривень.

Нагадаємо, через постійні атаки ворога на інфраструктуру, Київ готується до складної зими. Тому максимальну увагу приділяє підвищенню надійності обладнання та накопиченню альтернативних джерел живлення на випадок надзвичайних ситуацій.

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Теги: штраф Державна податкова служба генератор пальне

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