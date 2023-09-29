Бензин в Україні продовжує дорожчати: скільки зараз коштує літр

Деякі мережі АЗС підвищили ціни на пальне на 4,5 грн/л

В період з 31 серпня по 29 вересня середня ціна бензина марки А-95 по Україні підвищилась на 2,33 грн/л (до 55,12 грн/л), А-95+ подорожчав на 2,47 грн/л (до 58,07 грн/л), а дизельне пальне – на 2,49 грн/л (до 55,09 грн/л). Про це йдеться в даних цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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На ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум додали в ціні 3 грн/л і зараз продаються по 57,99 грн/л і 59,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне на АЗС цих мереж теж подорожчало на 3 грн/л (до 57,99 грн/л).

На заправках державної мережі «Укрнафта» всі види пального стали дорожчими на 2,8-3 грн/л: бензин А-95 подорожчав до 53,90 грн/л, бензин А-95+ тепер коштує 55,90 грн/л, ДП – 53,90 грн/л.

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Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць додали в ціні 1,7 грн/л і зараз за літр просять 55,60 і 57,60 грн. Дизпальне подорожчало на 2,7 грн/л (до 54,60 грн/л).

Консолідована мережа з близько 950 АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо) підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Бензин марки А-95 тепер реалізується по ціні у 54 грн/л, А-95+ подорожчав до 54,50 грн/л, дизельне пальне тепер коштує 54 грн/л.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» та інші підвищили ціни на пальне в межах 1-4,5 грн/л.

Нагадаємо, світові нафтопереробні заводи не можуть виробляти достатньо дизельного пального, що відкриває новий виток інфляції та позбавляє світову економіку пального, яке живить як промисловість, так і транспорт. Ціни на дизель в США підскочили вище 140 дол., що є найбільшим показником за всю історію для цієї пори року. Європейський еквівалент з літа злетів на 60%.